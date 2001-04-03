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Раздел: Невероятное  
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На МКС доставят космический гарпун для сбора мусора

На МКС доставят космический гарпун для сбора мусораГарпун имеет длину около метра.

Вечером понедельника, 2 апреля ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX доставит на Международную Космическую Станцию прототип устройства для сбора мусора в космическом пространстве.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Оно состоит из гарпуна и сетки. Гарпун имеет длину около метра и прикреплен специальным тросом к мусорному контейнеру. Приспособление будет определять координаты мусора и стрелять в него гарпуном, который будет раскрываться во время попадания.

Потом мусор будет подтягиваться на тросе до контейнера, а оттуда доставляться до границы атмосферы, выбрасываться и сгорать в плотных слоях атмосферы.

Аналогично работает сетка, но ею устройство будет ловить более мелкие и многочисленные объекты, для которых нецелесообразно использовать гарпун.

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Первый тестовый запуск устройства будет осуществлен в мае. Если испытания пройдут успешно, то через несколько месяцев на орбиту отправят его полноразмерную версию.
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 Теги: Гарпун, МКС, мусор

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Сегодня, 18:47 » Автор: Едгар Букмирза
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