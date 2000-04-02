Раздел: Невероятное
Даже после смерти: Хокинг сделал подарок нуждающимся
Семья Хокинга устроила благотворительный обед.
Родственники Стивена Хокинга, известного изобретателя, который недавно умер, заплатили за огромный пасхальный обед для бездомных в Кембридже.
Недавно мир прощался с одним из величайших мыслителей нашего времени – профессором Хокингом. Семья физика сделала от его имени прощальный подарок для нуждающихся людей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Столы были украшены декорациями и цветами.
Читайте также: Гибель человечества: Хокинг сделал новый неблагоприятный прогноз
Цветы стояли на столах с надписью: "Сегодняшний обед – подарок от Стивена. От семьи Хокинг".
На обед пришли больше 40 человек.
Родственники Стивена Хокинга, известного изобретателя, который недавно умер, заплатили за огромный пасхальный обед для бездомных в Кембридже.
Недавно мир прощался с одним из величайших мыслителей нашего времени – профессором Хокингом. Семья физика сделала от его имени прощальный подарок для нуждающихся людей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Столы были украшены декорациями и цветами.
Читайте также: Гибель человечества: Хокинг сделал новый неблагоприятный прогноз
Цветы стояли на столах с надписью: "Сегодняшний обед – подарок от Стивена. От семьи Хокинг".
На обед пришли больше 40 человек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1140
0
Оставьте свой комментарий