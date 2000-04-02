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Даже после смерти: Хокинг сделал подарок нуждающимся

Даже после смерти: Хокинг сделал подарок нуждающимсяСемья Хокинга устроила благотворительный обед.

Родственники Стивена Хокинга, известного изобретателя, который недавно умер, заплатили за огромный пасхальный обед для бездомных в Кембридже.

Недавно мир прощался с одним из величайших мыслителей нашего времени – профессором Хокингом. Семья физика сделала от его имени прощальный подарок для нуждающихся людей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Столы были украшены декорациями и цветами.

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Цветы стояли на столах с надписью: "Сегодняшний обед – подарок от Стивена. От семьи Хокинг".

На обед пришли больше 40 человек.
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 Теги: Хокинг, смерть, благотворительсность

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Сегодня, 20:56 » Автор: Едгар Букмирза
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