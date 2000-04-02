Раздел: Невероятное
Стало известно, когда появится бесплатный интернет Илона Маска
Комиссия США по связи одобрила размещение 4425 космических аппаратов на низкой околоземной орбите.
Федеральная комиссия США по связи одобрила проект SpaceX по доступу к интернету из любой точки планеты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Илон Маск все же выведет на орбиту тысячи спутников и раздаст wi-fi всей планете через бесплатный доступ к широкополосному интернету.
Не менее половины спутников должны быть запущены на высоту свыше 1 тыс. км не позднее марта 2024 года.
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Всего SpaceX планирует запустить 12 000 аппаратов. Часть небесных станций будут расположены ниже и работать на другой частоте.
Первые спутники начнут выводить на орбиту уже в следующем году. На первой стадии планируется запуск 800 спутников для создания полного покрытия территории США и близлежащих регионов.
Федеральная комиссия США по связи одобрила проект SpaceX по доступу к интернету из любой точки планеты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Илон Маск все же выведет на орбиту тысячи спутников и раздаст wi-fi всей планете через бесплатный доступ к широкополосному интернету.
Не менее половины спутников должны быть запущены на высоту свыше 1 тыс. км не позднее марта 2024 года.
Читайте также: Стало известно, когда в Европе появится бесплатный Wi-Fi
Всего SpaceX планирует запустить 12 000 аппаратов. Часть небесных станций будут расположены ниже и работать на другой частоте.
Первые спутники начнут выводить на орбиту уже в следующем году. На первой стадии планируется запуск 800 спутников для создания полного покрытия территории США и близлежащих регионов.
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