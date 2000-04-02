Раздел: Невероятное
В Шотландии нашли огромные следы динозавров
Находка была сделана при помощи дрона.
Остров Скай, который принадлежит Шотландии, является настоящей золотой жилой для археологов. На территории регулярно находят следы динозавров и других доисторических созданий. Вот недавно ученые нашли аж целых пятьдесят новых следов, которым больше 170 миллионов лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Основная часть следов принадлежит “старшим братьям” тираннозавров – тероподам. Также были найдены признаки хождения по территории острова и других динозавров, в частности зауроподов и травоядных созданий с длинной шеей.
Ученый Стив Брусатте из Университета Эдинбурга отмечает, что ранее местность Шотландии была очень жаркой, поэтому именно с этой территории началось завоевание мира динозаврами.
Территорию острова Скай дополнительно исследовали при помощи дронов. Именно с высоты обнаружили самый большой (семидесятисантиметровый) след, принадлежащий зауроподу. Принадлежность следов к тому или иному виду динозавра удалось определить по форме когтей и пальцев.
Читайте также: В России нашли огромный след великана
Последний раз остров Скай исследовали в 2015 году, тогда тоже ученые сделали ряд открытий. Специалисты определили, что зауроподы появились намного раньше предполагаемого времени.
Остров Скай, который принадлежит Шотландии, является настоящей золотой жилой для археологов. На территории регулярно находят следы динозавров и других доисторических созданий. Вот недавно ученые нашли аж целых пятьдесят новых следов, которым больше 170 миллионов лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Основная часть следов принадлежит “старшим братьям” тираннозавров – тероподам. Также были найдены признаки хождения по территории острова и других динозавров, в частности зауроподов и травоядных созданий с длинной шеей.
Ученый Стив Брусатте из Университета Эдинбурга отмечает, что ранее местность Шотландии была очень жаркой, поэтому именно с этой территории началось завоевание мира динозаврами.
Территорию острова Скай дополнительно исследовали при помощи дронов. Именно с высоты обнаружили самый большой (семидесятисантиметровый) след, принадлежащий зауроподу. Принадлежность следов к тому или иному виду динозавра удалось определить по форме когтей и пальцев.
Читайте также: В России нашли огромный след великана
Последний раз остров Скай исследовали в 2015 году, тогда тоже ученые сделали ряд открытий. Специалисты определили, что зауроподы появились намного раньше предполагаемого времени.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
92
0
Оставьте свой комментарий