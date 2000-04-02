Исследователь рассказал о жизни предсказательницы Ванги

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Президент одного из испанских футбольных клубов оказался на скамье подсудимых вследствие неудачного любовного приворота. Стоит обратить внимание на то, что на протяжении довольно долгого периода времени бизнесмену не везло с девушками, что заставило его обратиться к местной ясновидящей по имени Люсиа Мартин. Она пообещала Хосе