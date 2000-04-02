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Исследователь рассказал о жизни предсказательницы Ванги
Слепая провидица жила в Болгарии.
Ванга известна во всём мире. Болгарская ясновидящая сделала немало предсказаний, которые рано или поздно сбылись. Многих волнуют вопросы относительно личности Ванги, что мы сегодня и рассмотрим, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Была ли предсказательница канонизирована? Слухов ходит много, но на самом деле к святым ее не отнесли, так как православная вера считает разного рода предсказания грехом.
После Второй мировой войны Вангу пригласили работать в Софийский Институт суггестологии и парапсихологии Академии наук. Там ясновидящая усовершенствовала навыки гипнотизирования. Чуть позже из Ванги создали некий бренд: к ней стали приезжать влиятельные люди за помощью. По сей день в Болгарии продают разные амулеты и медали с изображениями Ванги. Бизнес процветает.
Приезжие не только интересовались своим будущим, но и просили помочь излечиться от разных болезней. Ванга порою давала абсурдные советы на основе народной медицины. При этом ясновидящая не смогла вылечить ни себя, ни близких (её муж умер от цирроза печени).
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Также многим людям известен термин “феномен” Ванги, когда предсказательницу одолевали судорожные припадки. Племянница Ванги рассказала, что ее тетя, увидев новые события, страшно кричала не своим голосом и проговаривала бессвязный набор слов.
Ванга известна во всём мире. Болгарская ясновидящая сделала немало предсказаний, которые рано или поздно сбылись. Многих волнуют вопросы относительно личности Ванги, что мы сегодня и рассмотрим, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Была ли предсказательница канонизирована? Слухов ходит много, но на самом деле к святым ее не отнесли, так как православная вера считает разного рода предсказания грехом.
После Второй мировой войны Вангу пригласили работать в Софийский Институт суггестологии и парапсихологии Академии наук. Там ясновидящая усовершенствовала навыки гипнотизирования. Чуть позже из Ванги создали некий бренд: к ней стали приезжать влиятельные люди за помощью. По сей день в Болгарии продают разные амулеты и медали с изображениями Ванги. Бизнес процветает.
Приезжие не только интересовались своим будущим, но и просили помочь излечиться от разных болезней. Ванга порою давала абсурдные советы на основе народной медицины. При этом ясновидящая не смогла вылечить ни себя, ни близких (её муж умер от цирроза печени).
Читайте также: В Шотландии нашли огромные следы динозавров
Также многим людям известен термин “феномен” Ванги, когда предсказательницу одолевали судорожные припадки. Племянница Ванги рассказала, что ее тетя, увидев новые события, страшно кричала не своим голосом и проговаривала бессвязный набор слов.
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