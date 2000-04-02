Раздел: Невероятное
Кровавое небо в Алжире связано с приближением планеты Нибиру, - уфологи
Эксперты поделились невероятной гипотезой.
Трудно поверить, что представленная ниже видеозапись не является результатом наложения красного фильтра. Однако в конце марта в алжирском городе Уаргла наблюдалось вот такое невероятное погодное явление, когда небо окрасилось в кровавый оттенок и откуда-то, словно из преисподней, прилетел полный рыже-огненной пыли ветер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Местные метеорологи утверждают, что всему виной тому даже не пыль, а мелкий песок Сахары, поступающий сюда с интенсивными потоками воздуха. Некоторые специалисты выдвигают предположение, что необычный цвет окружающей среды был вызван непонятно откуда взявшимся выбросом оксида железа.
Многие сторонники сверхъестественных теорий решили, что произошедшее было результатом приближения к Земле легендарной планеты Нибиру. Суеверные люди посчитали это явление дурным знаком, предзнаменованием перед неприятными событиями вплоть до Апокалипсиса.
Остается только надеяться, что красная песчаная буря, которая оказалась даже для ученых и местных старожилов большой загадкой, на самом деле безобидное природное явление, коих из числа необычных в последнее время происходит немало на нашей планете, поскольку нечто подобное недавно наблюдали и на греческом острове Крите.
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С Землей действительно что-то творится непонятное, а само человечество, видимо, стоит перед большими планетарными переменами.
Трудно поверить, что представленная ниже видеозапись не является результатом наложения красного фильтра. Однако в конце марта в алжирском городе Уаргла наблюдалось вот такое невероятное погодное явление, когда небо окрасилось в кровавый оттенок и откуда-то, словно из преисподней, прилетел полный рыже-огненной пыли ветер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Местные метеорологи утверждают, что всему виной тому даже не пыль, а мелкий песок Сахары, поступающий сюда с интенсивными потоками воздуха. Некоторые специалисты выдвигают предположение, что необычный цвет окружающей среды был вызван непонятно откуда взявшимся выбросом оксида железа.
Многие сторонники сверхъестественных теорий решили, что произошедшее было результатом приближения к Земле легендарной планеты Нибиру. Суеверные люди посчитали это явление дурным знаком, предзнаменованием перед неприятными событиями вплоть до Апокалипсиса.
Остается только надеяться, что красная песчаная буря, которая оказалась даже для ученых и местных старожилов большой загадкой, на самом деле безобидное природное явление, коих из числа необычных в последнее время происходит немало на нашей планете, поскольку нечто подобное недавно наблюдали и на греческом острове Крите.
Читайте также: Исследователь рассказал о жизни предсказательницы Ванги
С Землей действительно что-то творится непонятное, а само человечество, видимо, стоит перед большими планетарными переменами.
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