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Кровавое небо в Алжире связано с приближением планеты Нибиру, - уфологи

Кровавое небо в Алжире связано с приближением планеты Нибиру, - уфологи Эксперты поделились невероятной гипотезой.

Трудно поверить, что представленная ниже видеозапись не является результатом наложения красного фильтра. Однако в конце марта в алжирском городе Уаргла наблюдалось вот такое невероятное погодное явление, когда небо окрасилось в кровавый оттенок и откуда-то, словно из преисподней, прилетел полный рыже-огненной пыли ветер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Местные метеорологи утверждают, что всему виной тому даже не пыль, а мелкий песок Сахары, поступающий сюда с интенсивными потоками воздуха. Некоторые специалисты выдвигают предположение, что необычный цвет окружающей среды был вызван непонятно откуда взявшимся выбросом оксида железа.

Многие сторонники сверхъестественных теорий решили, что произошедшее было результатом приближения к Земле легендарной планеты Нибиру. Суеверные люди посчитали это явление дурным знаком, предзнаменованием перед неприятными событиями вплоть до Апокалипсиса.

Остается только надеяться, что красная песчаная буря, которая оказалась даже для ученых и местных старожилов большой загадкой, на самом деле безобидное природное явление, коих из числа необычных в последнее время происходит немало на нашей планете, поскольку нечто подобное недавно наблюдали и на греческом острове Крите.

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С Землей действительно что-то творится непонятное, а само человечество, видимо, стоит перед большими планетарными переменами.

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 Теги: Алжир, небо, Нибиру

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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