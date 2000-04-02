Раздел: Невероятное
Конспирологи заподозрили американских ведущих в инопланетном происхождении
Такие выводы были сделаны из-за поведения в эфире.
Возможно, речь идет об очередной нелепой конспирологической теории, однако ее автор предоставляет достаточно убедительные доказательства своих слов. Один из пользователей известного видеохостинга «YouTube» в течение продолжительного времени смотрел американские новости и неожиданно заметил весьма странное поведение ведущих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Включив представленную ниже запись, вы сможете наблюдать это загадочное явление сами. Вам даже не нужно понимать английского языка, дабы увидеть, что имеет в виду автор данного ролика. Любопытно и очень подозрительно, не правда ли?
Оказывается, что нет ни одного американского телевизионного диктора, чьи слова были бы уникальными. Зачастую эти люди говорят одно и то же, слово в слово и почти что синхронно, словно самые настоящие роботы! Как такое возможно, конспирологи пока не знают, но твердо намерены выяснить это.
В Соединенных Штатах большинство телеканалов являются прямыми конкурентами друг другу, и речи для комментаторов пишут совершенно разные люди, чей доход зависит именно от уникальности этих речей. По крайней мере, так было принято считать до настоящего времени. Реальность, выходит, является совсем другой, то есть прямо противоположной.
Одни считают, что американские ведущие являются на самом деле роботами, голограммами или даже инопланетянами, маскирующимися под людей. Другие уверены, что происходит сбой в работе так называемой «Матрицы», где якобы живет человечество. По мнению третьих, идет целенаправленное зомбирование зрителей, и для промывки их мозгов используются специальные фразы, которые повторяют во всех новостях.
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Наконец, четвертые выдвигают весьма приземленную гипотезу о том, что владельцы телеканалов все же экономят на речах своих дикторов и покупают их у одних и тех же писак. Так или иначе, эта интересная загадка остается пока неразгаданной.
Возможно, речь идет об очередной нелепой конспирологической теории, однако ее автор предоставляет достаточно убедительные доказательства своих слов. Один из пользователей известного видеохостинга «YouTube» в течение продолжительного времени смотрел американские новости и неожиданно заметил весьма странное поведение ведущих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Включив представленную ниже запись, вы сможете наблюдать это загадочное явление сами. Вам даже не нужно понимать английского языка, дабы увидеть, что имеет в виду автор данного ролика. Любопытно и очень подозрительно, не правда ли?
Оказывается, что нет ни одного американского телевизионного диктора, чьи слова были бы уникальными. Зачастую эти люди говорят одно и то же, слово в слово и почти что синхронно, словно самые настоящие роботы! Как такое возможно, конспирологи пока не знают, но твердо намерены выяснить это.
В Соединенных Штатах большинство телеканалов являются прямыми конкурентами друг другу, и речи для комментаторов пишут совершенно разные люди, чей доход зависит именно от уникальности этих речей. По крайней мере, так было принято считать до настоящего времени. Реальность, выходит, является совсем другой, то есть прямо противоположной.
Одни считают, что американские ведущие являются на самом деле роботами, голограммами или даже инопланетянами, маскирующимися под людей. Другие уверены, что происходит сбой в работе так называемой «Матрицы», где якобы живет человечество. По мнению третьих, идет целенаправленное зомбирование зрителей, и для промывки их мозгов используются специальные фразы, которые повторяют во всех новостях.
Читайте также: Кровавое небо в Алжире связано с приближением планеты Нибиру, - уфологи
Наконец, четвертые выдвигают весьма приземленную гипотезу о том, что владельцы телеканалов все же экономят на речах своих дикторов и покупают их у одних и тех же писак. Так или иначе, эта интересная загадка остается пока неразгаданной.
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