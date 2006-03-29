НАСА отправит на Марс пчел

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NASA не скоро отправит людей на Марс У NASA нет денег для миссии на Красную планету.

Стало известно, когда NASA отправит людей на Марс Палаты Конгресса США приняли закон, согласно которому, к 2033 году космическое агентство должно отправить людей на Марс для изучения экзопланет и астероидов.

NASA могли не заметить доказательства жизни на Марсе По информации International Business Times, космическое агентство NASA могло не заметить доказательств нахождения жизни на планете Марс в 2007 году.