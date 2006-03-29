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Раздел: Невероятное  
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НАСА отправит на Марс пчел

НАСА отправит на Марс пчелНад созданием роботов трудяться американские и японские ученые.

Ученые NASA задумались о возможности исследования Марса с помощью роя роботов-пчел

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.ua.

Новые кибернасекомые под названием Marsbees будут размером со шмеля, но с большими крыльями, как у цикад.

«Наши предварительные исследование показывают, что именно такие габариты робота позволят ему летать в атмосфере Марса», — отметил инженер аэрокосмической промышленности Университета Алабамы Чанг-квон Канг.

Их оснастят датчиками и устройствами беспроводной связи, чтобы они могли снимать ландшафт, брать образцы грунта и даже искать признаки жизни — в частности, они должны будут фиксировать возможные выбросы метана.

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Marsbees в отличии от нынешнего медленного Curiosity, могли бы передвигаться по планете с большей скоростью. При этом они могли бы заряжаться от марсохода, который станет базой роботизированных пчел.

В НАСА говорят, что роботы-пчелы удобны и для испытаний — из-за небольшого размера их можно проверить в различных помещениях, создав необходимые условия.
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 Теги: НАСА, Марс, пчёлы

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Сегодня, 18:41 » Автор: Едгар Букмирза
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