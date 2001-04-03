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Раздел: Невероятное  
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Ученые рассказали, как изменение климата повлияет на кофе

Ученые рассказали, как изменение климата повлияет на кофеКачество кофе сильно снизится.

Климатические изменения вроде недостаточного количества осадков и повышения температуры будут иметь существенное влияние на районы производства кофе в Эфиопии, а это пятая по величине страна-производитель кофе.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Plants.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как говорят эксперты организации World Coffee Research, к 2050 году спрос на кофе вырастет вдвое, при этом площади земель, пригодных для его выращивания, наполовину уменьшатся.

Кроме того, изменения в климате повлияют и на качество "бобов" кофейного дерева.

Как объясняют специалисты, в районах с низкими температурами качество кофе выше, так как растения созревают медленнее, а значит больше времени уходит на то, чтобы формировались такие сложные ароматические элементы, как кислотность и ароматность.

Однако, когда температура увеличивается, как это и происходит в Эфиопии в течение многих лет, кофе созревает очень быстро, поэтому бобы менее качественные.

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Впрочем, как отмечают в World Coffee Research, даже если производство кофе уменьшится в одной стране, то в других основных странах-экспортерах, таких как Бразилия или Вьетнам, цены могут упасть.
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 Теги: изменение климата, кофе, напиток

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Сегодня, 20:53 » Автор: Едгар Букмирза
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