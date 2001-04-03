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Ученые рассказали, как изменение климата повлияет на кофе
Качество кофе сильно снизится.
Климатические изменения вроде недостаточного количества осадков и повышения температуры будут иметь существенное влияние на районы производства кофе в Эфиопии, а это пятая по величине страна-производитель кофе.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Plants.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как говорят эксперты организации World Coffee Research, к 2050 году спрос на кофе вырастет вдвое, при этом площади земель, пригодных для его выращивания, наполовину уменьшатся.
Кроме того, изменения в климате повлияют и на качество "бобов" кофейного дерева.
Как объясняют специалисты, в районах с низкими температурами качество кофе выше, так как растения созревают медленнее, а значит больше времени уходит на то, чтобы формировались такие сложные ароматические элементы, как кислотность и ароматность.
Однако, когда температура увеличивается, как это и происходит в Эфиопии в течение многих лет, кофе созревает очень быстро, поэтому бобы менее качественные.
Читайте также: Ученые рассказали, на что может повлиять изменение климата
Впрочем, как отмечают в World Coffee Research, даже если производство кофе уменьшится в одной стране, то в других основных странах-экспортерах, таких как Бразилия или Вьетнам, цены могут упасть.
Климатические изменения вроде недостаточного количества осадков и повышения температуры будут иметь существенное влияние на районы производства кофе в Эфиопии, а это пятая по величине страна-производитель кофе.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Plants.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как говорят эксперты организации World Coffee Research, к 2050 году спрос на кофе вырастет вдвое, при этом площади земель, пригодных для его выращивания, наполовину уменьшатся.
Кроме того, изменения в климате повлияют и на качество "бобов" кофейного дерева.
Как объясняют специалисты, в районах с низкими температурами качество кофе выше, так как растения созревают медленнее, а значит больше времени уходит на то, чтобы формировались такие сложные ароматические элементы, как кислотность и ароматность.
Однако, когда температура увеличивается, как это и происходит в Эфиопии в течение многих лет, кофе созревает очень быстро, поэтому бобы менее качественные.
Читайте также: Ученые рассказали, на что может повлиять изменение климата
Впрочем, как отмечают в World Coffee Research, даже если производство кофе уменьшится в одной стране, то в других основных странах-экспортерах, таких как Бразилия или Вьетнам, цены могут упасть.
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