Раздел: Невероятное
В космосе зафиксировано необычное световое явление
Учёные не смогли установить происхождение серии странных вспышек.
Целых 72 вспышки произошло в космосе несколько дней назад, сообщают астрономы из Саутгемптонского университета. Природа явлений на данный момент неясна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Вспышки были зафиксированы во время выполнения программы Dark Energy Survey Supernova Programme, назвали их оптическими транзиентами. Явление сопоставили со взрывами звезд.
Как отмечают эксперты, объекты обладали переменчивой яркостью, они были похожи на сверхновые. Температура тел составила около тридцати тысяч градусов по Цельсию. Диаметр одного объекта равнялся 150 млн км.
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Ученые засняли аномалии на камеру. Согласно некоторым теориям, вспышки могли представлять собой вещество, которое образовалось перед появлением сверхновых. Таким образом, специалисты могли наблюдать не взрывы, а свечения облаков.
Целых 72 вспышки произошло в космосе несколько дней назад, сообщают астрономы из Саутгемптонского университета. Природа явлений на данный момент неясна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Вспышки были зафиксированы во время выполнения программы Dark Energy Survey Supernova Programme, назвали их оптическими транзиентами. Явление сопоставили со взрывами звезд.
Как отмечают эксперты, объекты обладали переменчивой яркостью, они были похожи на сверхновые. Температура тел составила около тридцати тысяч градусов по Цельсию. Диаметр одного объекта равнялся 150 млн км.
Читайте также: Ученые обнаружили черную дыру на границе Солнечной системы
Ученые засняли аномалии на камеру. Согласно некоторым теориям, вспышки могли представлять собой вещество, которое образовалось перед появлением сверхновых. Таким образом, специалисты могли наблюдать не взрывы, а свечения облаков.
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