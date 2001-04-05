В США предлагают награду за возвращение украденного надгробия пришельца

Похожие новости по теме

Житель одной из китайских провинций заявил о том, что в его холодильнике хранится тело инопланетянина. В качестве доказательства он выложил фото в социальную сеть. Китаец рассказал о том, что в конце марта ночью он увидел падающий НЛО. Через некоторое время ему удалось найти место его крушения, где также находилось и тело