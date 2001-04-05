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В США предлагают награду за возвращение украденного надгробия пришельца
Таинственный надгробный камень пропал примерно месяц назад.
В американском городе Аврора в штате Техас, вероятно, находится могила настоящего инопланетянина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Считается, что 17 апреля 1897 года здесь потерпело аварию загадочное воздушное судно, управляемое невысоким серым гуманоидом. Представитель внеземной цивилизации в результате крушения умер, и горожане, посовещавшись, решили похоронить его согласно христианским традициям.
Так, дескать, здесь и появилась легендарная могила пришельца из далекого космоса. Прежде над ней возвышалось бесформенное надгробие со схематическим изображением «летающей тарелки». Данный объект быстро превратился в место паломничества туристов и уфологов. Могила, если верить слухам, наделена сверхъестественными свойствами. Мы писали о том, что камень периодически похищали, однако плита чудесным образом всякий раз возвращалась на место.
Тем не менее, сейчас стало известно, что надгробие снова похитили. Это весьма обеспокоило местных жителей, гордящихся данной туристической достопримечательностью. Юрист Страттон Хоррес из Далласа предложил на днях сумму в размере одной тысячи долларов тому, кто поспособствует возвращению ценной уфологической реликвии на городское кладбище Авроры. Адвокат по гражданским делам сообщает, что 121-летний артефакт должен быть непременно возвращен на погост, и обещание денежной награды является хорошим стимулом для этого.
Хоррес рассказывает: "Эта удивительная легенда существует вот уже почти 121 год. Скоро здесь будут праздновать годовщину крушения НЛО. Я бы не сказал, что полностью верю в данную историю, но мне очень нравилось читать и слушать ее из уст местных жителей. Может, когда-нибудь мы найдем доказательства, что все это было правдой. В последний раз, когда я был на здешнем кладбище, вместо надгробия на могиле стоял деревянный крест и лежали цветы. Я встретил рядом отца и сына, мужчина рассказывал мальчику историю о пришельце. Тогда-то мне и пришла в голову идея назначить награду за возвращение плиты. Будущие поколения должны иметь возможность прикоснуться к неизведанному. Я обещаю, что если вы предоставите мне надгробие, я выплачу вам обещанную сумму и оставлю вашу личность в тайне".
В случае нахождения плиты юрист также пообещал нанять специалистов, которые тщательно изучат камень с целью определить его состав, возраст, происхождение и, возможно, наличие в нем аномальных свойств.
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Поскольку надгробный камень с могилы инопланетянина возвращался уже не раз после кражи, будем надеяться, что и сейчас он непременно вернется на свое место. Вполне возможно, его и украли с этой целью: проверить на самом ли деле он обладает сверхъестественными способностями возвращаться на погост Авроры…
В американском городе Аврора в штате Техас, вероятно, находится могила настоящего инопланетянина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Считается, что 17 апреля 1897 года здесь потерпело аварию загадочное воздушное судно, управляемое невысоким серым гуманоидом. Представитель внеземной цивилизации в результате крушения умер, и горожане, посовещавшись, решили похоронить его согласно христианским традициям.
Так, дескать, здесь и появилась легендарная могила пришельца из далекого космоса. Прежде над ней возвышалось бесформенное надгробие со схематическим изображением «летающей тарелки». Данный объект быстро превратился в место паломничества туристов и уфологов. Могила, если верить слухам, наделена сверхъестественными свойствами. Мы писали о том, что камень периодически похищали, однако плита чудесным образом всякий раз возвращалась на место.
Тем не менее, сейчас стало известно, что надгробие снова похитили. Это весьма обеспокоило местных жителей, гордящихся данной туристической достопримечательностью. Юрист Страттон Хоррес из Далласа предложил на днях сумму в размере одной тысячи долларов тому, кто поспособствует возвращению ценной уфологической реликвии на городское кладбище Авроры. Адвокат по гражданским делам сообщает, что 121-летний артефакт должен быть непременно возвращен на погост, и обещание денежной награды является хорошим стимулом для этого.
Хоррес рассказывает: "Эта удивительная легенда существует вот уже почти 121 год. Скоро здесь будут праздновать годовщину крушения НЛО. Я бы не сказал, что полностью верю в данную историю, но мне очень нравилось читать и слушать ее из уст местных жителей. Может, когда-нибудь мы найдем доказательства, что все это было правдой. В последний раз, когда я был на здешнем кладбище, вместо надгробия на могиле стоял деревянный крест и лежали цветы. Я встретил рядом отца и сына, мужчина рассказывал мальчику историю о пришельце. Тогда-то мне и пришла в голову идея назначить награду за возвращение плиты. Будущие поколения должны иметь возможность прикоснуться к неизведанному. Я обещаю, что если вы предоставите мне надгробие, я выплачу вам обещанную сумму и оставлю вашу личность в тайне".
В случае нахождения плиты юрист также пообещал нанять специалистов, которые тщательно изучат камень с целью определить его состав, возраст, происхождение и, возможно, наличие в нем аномальных свойств.
Читайте также: В космосе зафиксировано необычное световое явление
Поскольку надгробный камень с могилы инопланетянина возвращался уже не раз после кражи, будем надеяться, что и сейчас он непременно вернется на свое место. Вполне возможно, его и украли с этой целью: проверить на самом ли деле он обладает сверхъестественными способностями возвращаться на погост Авроры…
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