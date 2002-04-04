» » Как настоящий: ученым удалось вырастить искусственный мозг
Раздел: Невероятное  
0

Как настоящий: ученым удалось вырастить искусственный мозг

Как настоящий: ученым удалось вырастить искусственный мозгЭтот мозг даже обладает сетью сосудов.

Ученые из Калифорнийского университета вырастили в лаборатории "мини-мозги", которые смогли образовать собственную кровеносную систему.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.


Отмечается, что метод выращивания небольших структур из нейронов человека - "органоидов" был разработан учеными из Австралии еще в 2013 году. В новой же работе исследователям удалось приблизить органоиды к настоящему мозгу.

По словам ученых, в будущем такие органоиды могут выступать в роли имплантов для замены утраченных фрагментов мозга. Наличие сети сосудов позволяет выращивать более крупные структуры и сохранять их дольше "в пробирке", а также облегчает их будущую интеграцию в живой мозг.

Ученые получили нейроны у пациентов, проходивших операцию на мозге, превратив их в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Затем их заставили развиваться, дифференцируясь в клетки — предшественники нейронов, а также в клетки эндотелия, который образует стенки сосудов кровеносной и лимфатической систем. После 34 дней раздельного культивирования те и другие клетки соединили и поместили в гелевую белковую основу, после чего выращивали еще три-пять недель.

Читайте также: Ученым удалось вырастить искусственный мозг

За это время органоид окончательно сформировался, превратившись в "мини-мозг", имеющий все необходимые типы клеток и пронизанный сложной сетью сосудов. По словам ученых, по сложности полученная структура сравнима с мозгом эмбриона на втором триместре развития, хотя по размеру — около 3,5 миллиметра.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: искусственный мозг, ученые, наука

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:50 » Автор: Едгар Букмирза
     977
     0

Похожие новости по теме

Ученым удалось вырастить клетки человеческой плаценты Ученым удалось вырастить клетки человеческой плаценты

Группе японских ученых из Университета Тохоку удалось впервые в мире вырастить стволовые клетки плаценты человека.

Ученые зафиксировали случай работы мозга после смерти Ученые зафиксировали случай работы мозга после смерти

Необычная активность наблюдалась в течение 10 минут после констатации клинической смерти.

Ученым удалось вырастить искусственный мозг Ученым удалось вырастить искусственный мозг

По своей структуре и функциональности он соответствует живому мозгу человека.

Ученым удалось вырастить уникальные нервные стволовые клетки Ученым удалось вырастить уникальные нервные стволовые клетки

Ученые утверждают, что имплантированные клетки мозга приступили к выполнению своих основных функций.

Американские биоинженеры вырастили человеческий мини-мозг Американские биоинженеры вырастили человеческий мини-мозг

Ученым из США удалось создать настоящий человеческий мини-мозг.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх