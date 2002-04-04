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Раздел: Невероятное  
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Удалось найти белок, отвечающий за цветение растений

Удалось найти белок, отвечающий за цветение растенийДанная находка может стать очень важной для селекционеров.

Учёным удалось узнать, что заставляет растения расцветать. На это влияет специальный белок, который указывает цветку, когда настало время для цветения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Специалисты обнаружили, в формировании цветка принимает особый белок Flowering Locus T, который они сокращённо указывают как FT. Учёные указывают, что в его производстве задействована целая система определенных клеток.

Контроль над цветением занимает одно из ключевых мест в развитии сельскохозяйственных культур. Продолжительность дня является основным фактором для растений. Именно при достижении максимально удобных условий начинает образовываться цветок. Листья передают растению, что настал благоприятный момент для цветения и начинает производить Flowering Locus T.

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Причем для одних видов важно, чтобы день был короткий, для других – долгий. На данный момент специалисты исследуют механизмы возникновения белка, чтобы в дальнейшем управлять цветением.
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 Теги: белок, растения, селекционер

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Вчера, 23:55 » Автор: Едгар Букмирза
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