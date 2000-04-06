Раздел: Невероятное
Очевидцы зафиксировали неизвестный объект возле Солнца
Происхождение объекта выяснить не удалось.
В последнее время в новостях мелькает много данных о неизвестном космическом теле, которое не видно ни в телескопы, ни в другие специальные устройства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Однако, несмотря на отсутствие каких-либо сведений об объекте, ученые уверены, что тело является причиной некоторых катастроф. Специалисты назвали неопознанный объект Девятой Планетой.
Ученые полагают, что в данный момент девятое небесное тело находится на краю нашей Солнечной системы за светилом. Ранее в сети появлялись фото и видео новой планеты, названной вторым Солнцем. Лучшая запись, по нашему мнению, прикреплена к этой статье.
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На видео можно заметить громадный объект, который вращается вокруг Солнца. Автор ролика не стал однозначно говорить, что на видео запечатлена Нибиру. Он предположил, что тело также может быть двойной звездой. Какая из теорий верна, сказать невозможно.
В последнее время в новостях мелькает много данных о неизвестном космическом теле, которое не видно ни в телескопы, ни в другие специальные устройства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Однако, несмотря на отсутствие каких-либо сведений об объекте, ученые уверены, что тело является причиной некоторых катастроф. Специалисты назвали неопознанный объект Девятой Планетой.
Ученые полагают, что в данный момент девятое небесное тело находится на краю нашей Солнечной системы за светилом. Ранее в сети появлялись фото и видео новой планеты, названной вторым Солнцем. Лучшая запись, по нашему мнению, прикреплена к этой статье.
Читайте также: В Калифорнии сняли на видео зеленый светящийся НЛО
На видео можно заметить громадный объект, который вращается вокруг Солнца. Автор ролика не стал однозначно говорить, что на видео запечатлена Нибиру. Он предположил, что тело также может быть двойной звездой. Какая из теорий верна, сказать невозможно.
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