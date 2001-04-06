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Раздел: Невероятное  
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Метеорологи призвали жителей США готовиться к серии из восьми ураганов

Метеорологи призвали жителей США готовиться к серии из восьми ураганов Все эти ураганы ожидаются в 2018 году.

В 2017 году Америка серьезно пострадала от стихии: один за другим наступали ураганы, они нанесли немало ущерба, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Метеорологи успокоили людей, что 2018 год будет относительно спокойным. Согласно статистике, в Атлантиде в среднем образуется около пятнадцати тропических штормов, приблизительно восемь из которых превратятся в ураганы.

Дэн Коттловски из метеорологической службы AccuWeather отметил, что в прошлом году произошло семнадцать штормов, этот год ожидается не таким “буйным”.

В 2018 году над США может пронестись 8 ураганов: эксперты призывают заранее подготовить план эвакуации

Несмотря на заявления экспертов, опасаться стихии все-таки стоит, поскольку даже один сильный ураган способен нанести серьезный ущерб. Перерастание штормов в ураган ожидается на территориях Северной Каролины, Флориды и Техаса. Жители этих штатов должны быть готовы к худшему. Эксперты призывают заранее составить список необходимых вещей и подготовить план эвакуации.

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В данный момент сезон торнадо “нахлынул” на Средний Запад. Людей просят регулярно включать телевизор или радио, чтобы послушать очередной прогноз погоды.
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 Теги: США, ураганы

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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