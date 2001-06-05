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Эксперт рассказал, куда мог направиться исчезнувший Boeing 777
По словам сторонника теории заговора, самолет с пассажирами направили в Антарктиду.
В 2014 году восьмого марта Малайзийский самолёт Boeing 777-200ER исчез, когда пролетал над Китайским морем. Радары перестали отображать координаты судна через сорок минут после взлета. Стоит отметить, что самолет являлся пассажирским: на борту находилось 239 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
До сих пор тайну исчезновения не разгадали. Недавно сайт ufo-spain опубликовал новую версию, которую построил сторонник теории заговора Норман Дэвис. Так, самолет могла похитить дистанционно аэрокосмическая корпорация Honeywell при помощи одноименной системы «Honeywell». Эта разработка специально создавалась для властей, чтобы те могли перехватывать летающие судна, захваченные террористами.
Норман предложил свою версию развертывания событий в книге «Под другим небом», которую написал еще в прошлом году. Помимо теории, представленной в этой статье, в книге приводятся и другие возможные сюжеты, собранные в концепцию «мировой кибервойны».
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Через время Дэвид осмыслил некоторые моменты и сейчас заявляет, что самолет находится в Антарктиде. Стоит отметить, что доводы мужчины весьма правдоподобны.
В 2014 году восьмого марта Малайзийский самолёт Boeing 777-200ER исчез, когда пролетал над Китайским морем. Радары перестали отображать координаты судна через сорок минут после взлета. Стоит отметить, что самолет являлся пассажирским: на борту находилось 239 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
До сих пор тайну исчезновения не разгадали. Недавно сайт ufo-spain опубликовал новую версию, которую построил сторонник теории заговора Норман Дэвис. Так, самолет могла похитить дистанционно аэрокосмическая корпорация Honeywell при помощи одноименной системы «Honeywell». Эта разработка специально создавалась для властей, чтобы те могли перехватывать летающие судна, захваченные террористами.
Норман предложил свою версию развертывания событий в книге «Под другим небом», которую написал еще в прошлом году. Помимо теории, представленной в этой статье, в книге приводятся и другие возможные сюжеты, собранные в концепцию «мировой кибервойны».
Читайте также: Ученые нашли один из ярчайших объектов во Вселенной
Через время Дэвид осмыслил некоторые моменты и сейчас заявляет, что самолет находится в Антарктиде. Стоит отметить, что доводы мужчины весьма правдоподобны.
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