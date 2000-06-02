Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили в мозге человека необычный отдел
Обнаруженная зона отвечает за проявление "магических способностей".
Специалисты из Йельского университета уверены, что смогли определить часть мозга, которая отвечает за магические способности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В исследовании приняло участие 27 абсолютно здоровых людей, которых попросили вспомнить какую-то мистическую историю, случившуюся в реальной жизни. При помощи МРТ ученые фиксировали изменения в мозге испытуемых, когда женским голосом им читали их же жизненную ситуацию, тем самым погружая людей в прошлое.
После анализа МРТ-снимков специалисты пришли к выводу, что у всех испытуемых проявляла активность теменная кора. Она, к сожалению, лежит за гранью нашего понимания.
Ученые не остановятся только на одном исследовании. В их планах создать сессию экспериментов с большим количеством испытуемых.
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Как отметили нейробиологи, новая информация позволит лучше понять неврологические механизмы человека, которые определяют психическое здоровье.
Специалисты из Йельского университета уверены, что смогли определить часть мозга, которая отвечает за магические способности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В исследовании приняло участие 27 абсолютно здоровых людей, которых попросили вспомнить какую-то мистическую историю, случившуюся в реальной жизни. При помощи МРТ ученые фиксировали изменения в мозге испытуемых, когда женским голосом им читали их же жизненную ситуацию, тем самым погружая людей в прошлое.
После анализа МРТ-снимков специалисты пришли к выводу, что у всех испытуемых проявляла активность теменная кора. Она, к сожалению, лежит за гранью нашего понимания.
Ученые не остановятся только на одном исследовании. В их планах создать сессию экспериментов с большим количеством испытуемых.
Читайте также: Европа столкнулась с нашествием опасных блох
Как отметили нейробиологи, новая информация позволит лучше понять неврологические механизмы человека, которые определяют психическое здоровье.
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