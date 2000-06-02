Раздел: Невероятное
В американском небе зафиксировали парад НЛО
Очевидцы разглядели целых пять объектов, выстроенных в ряд.
Туристы и коренные жители города Миртл-Бич, который находится в Южной Калифорнии, заметили в ночном небе странную картину: появившийся в один момент яркий объект разделился на несколько объектов; летающие тарелки выстроились в линию, чем удивили граждан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Жители уверены, что в ночном небе появился НЛО, который разделился на объекты поменьше. Пять летающих тарелок после того, как выстроились в линию, сделали несколько перестроений, передвигаясь зигзагами.
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Уфологи и другие специалисты пока что не прокомментировали видео. Однако, по предварительным данным, на видео были засняты определенно корабли пришельцев.
Туристы и коренные жители города Миртл-Бич, который находится в Южной Калифорнии, заметили в ночном небе странную картину: появившийся в один момент яркий объект разделился на несколько объектов; летающие тарелки выстроились в линию, чем удивили граждан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Жители уверены, что в ночном небе появился НЛО, который разделился на объекты поменьше. Пять летающих тарелок после того, как выстроились в линию, сделали несколько перестроений, передвигаясь зигзагами.
Читайте также: Ученые обнаружили в мозге человека необычный отдел
Уфологи и другие специалисты пока что не прокомментировали видео. Однако, по предварительным данным, на видео были засняты определенно корабли пришельцев.
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