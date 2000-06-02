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Раздел: Невероятное  
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Найдены следы погубившей минойцев катастрофы

Найдены следы погубившей минойцев катастрофыУченые обнаружили хорошо сохранившиеся остатки зданий.

В Турции археологи при раскопках древнегреческого города Смирны обнаружили пепел от извержения вулкана Санторин, которое привело к краху эгейских городов и цивилизации острова Крит.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Как сообщает The Daily Sabah, раскопки проводятся в так называемом старом городе. Он был основан около 5000 лет назад. При Александре Македонском его перенесли с полуострова к подножию горы. Он получил название Новая Смирна. Сейчас на этом месте находится турецкий город Измир.

Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся остатки зданий, включая руины храма Афины. Предположительно, он был первым крупным греческим храмом в Анатолии. Но главное — обнаружен вулканический пепел. Он был исследован в лаборатории, которая подтвердила его возраст и происхождение.
Речь идет о крупнейшем зарегистрированном за последние 10 тысяч лет извержении вулкана Санторин. Оно произошло около 3600 лет назад и вызвало цунами. Катастрофа привела к упадку и гибели развитой минойской цивилизации, процветавшей на острове Крит. К слову, Смирна находится в 270 км от Санторина.

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"Эта находка прольет свет на историю Измира, — считает руководитель раскопок профессор Гумур Танриер. — Изучение пепла позволит понять, какое влияние на жизнь и культуру жителей Смирны оказало извержение вулкана. Кроме того, мы сможем хронологически ранжировать некоторые события, точную дату которых раньше не могли установить".
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 Теги: Ученые, катастрофа

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Сегодня, 18:44 » Автор: Едгар Букмирза
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