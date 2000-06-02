Раздел: Невероятное
Исследователи рассказали, как двигали гигантские скульптуры на острове Пасхи
Точного подтверждения выдвинутой теории пока нет.
Учеными предложена еще одна версия того, как были перемещены эти многотонные каменные «бабы» из каменоломни на берег и даже как на них были одеты 13-тонные «шляпы», окрашенные в красный цвет. Кстати, «тела» и «шляпы» этих каменных истуканов изготовлялись в разных каменоломнях, практически в противоположных концах острова Пасхи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Все-таки как же эти статуи и их «шляпы» к ним перемещались на такие большие расстояния, а последние еще поднимались и одевались? Команда американских ученых под руководством профессора Университета Бингхэмтона Карла Липо (Carl Lipo) сумела соединить воедино методы физики, археологии и компьютерного моделирования, благодаря чему пришла к интересному выводу, о чем они поведали миру в статье журнала Journal of Archaeological Science.
Вот что говорит об этом сам антрополог Липо:
"Мы обратили внимание на то, что на «телах» статуй и их «шляпах» должны остаться следы перемещения, транспортировки и так далее, как, впрочем, и на самой почве, а их практически нет. И тогда мы поняли, что эти многотонные истуканы можно было перемещать только методом «раскачивания» и «шажков», как передвигает, например, тяжелый холодильник в доме даже слабый человек, наклоняя его то на один, то на другой угол".
"А статуи острова Пасхи были вырублены так, чтобы такое «выгуливание» каменных «баб» было наименее трудозатратным и наиболее удобным. А вот «шляпы» просто катили, а поднимали с помощью пологой горки, сделанной из песка и морской гальки. Причем эти «шляпы» одевались на еще наклоненную каменную «бабу», которая потом выравнивалась. Компьютерное моделирование подтвердило нашу теорию. Все оказалось много проще, чем мы думали", - рассказал эксперт.
Carl Lipo уверен, что в древности люди знали множество таких секретов, а потому не нужно было при постройке тех же египетских или китайских пирамид каких-то многотысячных человеческих ресурсов. Например, с подобной задачей на острове Пасхи легко справлялась небольшая кучка аборигенов.
А разгадана ли тайна постройки истуканов острова Пасхи, как и возведение египетских пирамид и прочих древних сооружений?
Однако не все исследователи древнего мира согласны с выводами американских ученых о методах установки истуканов на острове Пасхи, считая, что это всего лишь еще одна версия, и не более того. Наиболее прогрессивные исследователи старины утверждают, что команда Carl Lipo правильно ответила лишь на один вопрос: древние люди обладали знаниями, которые мы утратили, а потому выстраиваем свои догадки, попадая в ловушки нашего сегодняшнего представления о мире.
Например, современные ученые постоянно обходят такой щепетильный вопрос (поскольку с научной точки зрения он еще не решен), как умение древними жителями земли управлять гравитацией. А ведь и в современном мире имеются примеры, когда некоторые люди на практике показывали, что гравитацию легко «обойти», благодаря чему перемещение любых тяжестей становится детской забавой, и даже полеты человека делаются возможными (причем речь в данном случае идет не о левитации, хотя и там, и здесь принцип один и тот же).
К примеру, мы уже рассказывали о человеке, который разгадал тайну строительства египетских пирамид . Это был эмигрант из Латвии Эдвард Лидскалнин, сумевший в одиночестве и без использования мощной современной техники возвести Коралловый замок (смотрите видео ниже) – комплекс из огромных каменных глыб.
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Позднее он даже не скрывал, что весь его секрет основывается на возможности обойти закон гравитации и что все эти знания он почерпнул из дошедших до нас документов, рассказывающих, как строились пирамиды в Египте (нужно просто уметь читать между строк).
Учеными предложена еще одна версия того, как были перемещены эти многотонные каменные «бабы» из каменоломни на берег и даже как на них были одеты 13-тонные «шляпы», окрашенные в красный цвет. Кстати, «тела» и «шляпы» этих каменных истуканов изготовлялись в разных каменоломнях, практически в противоположных концах острова Пасхи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Все-таки как же эти статуи и их «шляпы» к ним перемещались на такие большие расстояния, а последние еще поднимались и одевались? Команда американских ученых под руководством профессора Университета Бингхэмтона Карла Липо (Carl Lipo) сумела соединить воедино методы физики, археологии и компьютерного моделирования, благодаря чему пришла к интересному выводу, о чем они поведали миру в статье журнала Journal of Archaeological Science.
Вот что говорит об этом сам антрополог Липо:
"Мы обратили внимание на то, что на «телах» статуй и их «шляпах» должны остаться следы перемещения, транспортировки и так далее, как, впрочем, и на самой почве, а их практически нет. И тогда мы поняли, что эти многотонные истуканы можно было перемещать только методом «раскачивания» и «шажков», как передвигает, например, тяжелый холодильник в доме даже слабый человек, наклоняя его то на один, то на другой угол".
"А статуи острова Пасхи были вырублены так, чтобы такое «выгуливание» каменных «баб» было наименее трудозатратным и наиболее удобным. А вот «шляпы» просто катили, а поднимали с помощью пологой горки, сделанной из песка и морской гальки. Причем эти «шляпы» одевались на еще наклоненную каменную «бабу», которая потом выравнивалась. Компьютерное моделирование подтвердило нашу теорию. Все оказалось много проще, чем мы думали", - рассказал эксперт.
Carl Lipo уверен, что в древности люди знали множество таких секретов, а потому не нужно было при постройке тех же египетских или китайских пирамид каких-то многотысячных человеческих ресурсов. Например, с подобной задачей на острове Пасхи легко справлялась небольшая кучка аборигенов.
А разгадана ли тайна постройки истуканов острова Пасхи, как и возведение египетских пирамид и прочих древних сооружений?
Однако не все исследователи древнего мира согласны с выводами американских ученых о методах установки истуканов на острове Пасхи, считая, что это всего лишь еще одна версия, и не более того. Наиболее прогрессивные исследователи старины утверждают, что команда Carl Lipo правильно ответила лишь на один вопрос: древние люди обладали знаниями, которые мы утратили, а потому выстраиваем свои догадки, попадая в ловушки нашего сегодняшнего представления о мире.
Например, современные ученые постоянно обходят такой щепетильный вопрос (поскольку с научной точки зрения он еще не решен), как умение древними жителями земли управлять гравитацией. А ведь и в современном мире имеются примеры, когда некоторые люди на практике показывали, что гравитацию легко «обойти», благодаря чему перемещение любых тяжестей становится детской забавой, и даже полеты человека делаются возможными (причем речь в данном случае идет не о левитации, хотя и там, и здесь принцип один и тот же).
К примеру, мы уже рассказывали о человеке, который разгадал тайну строительства египетских пирамид . Это был эмигрант из Латвии Эдвард Лидскалнин, сумевший в одиночестве и без использования мощной современной техники возвести Коралловый замок (смотрите видео ниже) – комплекс из огромных каменных глыб.
Читайте также: Американец поделился информацией, переданной инопланетянами
Позднее он даже не скрывал, что весь его секрет основывается на возможности обойти закон гравитации и что все эти знания он почерпнул из дошедших до нас документов, рассказывающих, как строились пирамиды в Египте (нужно просто уметь читать между строк).
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