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Ученые нашли потайные комнаты в Сфинксе
В Сфинксе живут "загадочные" существа.
Исследователи нашли в Сфинксе потайные комнаты, всего было найдено около 20 пустот. Однако войти в них оказалось невозможным, так как снаружи Сфинкса нет входа внутрь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Ученые полагают, что именно об одной из этих комнат говорил Эдгар Кейси, который назвал ее «Зал Рекордов». Ученые и историки полагают, что сначала было построено здание, в котором была библиотека, но позже к власти пришел Ихотеп. После этого здание могли застроить снаружи, создав Сфинкса. Не ясно, зачем Имхотепу было делать это, однако такая теория имеет место быть.
Захи Хавасс еще в 1998 году проводил раскопки в Египте и обнаружил подземные ходы, которые идут около или под Сфинксом и ведут к пещерам.
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Местные жители и уфологии полагают, что в Сфинксе живут загадочные существа. Загадочные настолько, что их никто никогда не видел. Однако люди продолжают им поклоняться, утверждая, что они очень сильны и могущественны, именно поэтому люди пытаются их задобрить своим поклонением.
Исследователи нашли в Сфинксе потайные комнаты, всего было найдено около 20 пустот. Однако войти в них оказалось невозможным, так как снаружи Сфинкса нет входа внутрь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Ученые полагают, что именно об одной из этих комнат говорил Эдгар Кейси, который назвал ее «Зал Рекордов». Ученые и историки полагают, что сначала было построено здание, в котором была библиотека, но позже к власти пришел Ихотеп. После этого здание могли застроить снаружи, создав Сфинкса. Не ясно, зачем Имхотепу было делать это, однако такая теория имеет место быть.
Захи Хавасс еще в 1998 году проводил раскопки в Египте и обнаружил подземные ходы, которые идут около или под Сфинксом и ведут к пещерам.
Читайте также: Необычные потайные комнаты, которые понравились бы многим. Фото
Местные жители и уфологии полагают, что в Сфинксе живут загадочные существа. Загадочные настолько, что их никто никогда не видел. Однако люди продолжают им поклоняться, утверждая, что они очень сильны и могущественны, именно поэтому люди пытаются их задобрить своим поклонением.
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