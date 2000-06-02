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Раздел: Невероятное  
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NASA опубликовало фото снега на Марсе

NASA опубликовало фото снега на МарсеНа марсианских дюнах практически нет ледяного покрова.

Ученые NASA показали на фотографиях коричневый снег на Марсе, сделанные на камеры космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oane.ws.

Наличие коричневого снега указывает на наступление на планете раннего лета.

Специалисты рассказывают, что на марсианских дюнах практически нет ледяного покрова. Других деталей о снимках ученые публиковать не стали.

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В Сети комментаторы сравнили пейзаж с фекальными массами. Снимки были опубликованы на официальном сайте аэрокосмического агентства.
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 Теги: NASA, Марс

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Сегодня, 21:58 » Автор: Едгар Букмирза
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