Раздел: Невероятное
NASA опубликовало фото снега на Марсе
На марсианских дюнах практически нет ледяного покрова.
Ученые NASA показали на фотографиях коричневый снег на Марсе, сделанные на камеры космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oane.ws.
Наличие коричневого снега указывает на наступление на планете раннего лета.
Специалисты рассказывают, что на марсианских дюнах практически нет ледяного покрова. Других деталей о снимках ученые публиковать не стали.
Читайте также: NASA опубликовало снимок марсианского "водопада"
В Сети комментаторы сравнили пейзаж с фекальными массами. Снимки были опубликованы на официальном сайте аэрокосмического агентства.
Ученые NASA показали на фотографиях коричневый снег на Марсе, сделанные на камеры космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oane.ws.
Наличие коричневого снега указывает на наступление на планете раннего лета.
Специалисты рассказывают, что на марсианских дюнах практически нет ледяного покрова. Других деталей о снимках ученые публиковать не стали.
Читайте также: NASA опубликовало снимок марсианского "водопада"
В Сети комментаторы сравнили пейзаж с фекальными массами. Снимки были опубликованы на официальном сайте аэрокосмического агентства.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1248
0
Оставьте свой комментарий