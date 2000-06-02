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Ученые знают, как птицы пережили падение на Землю астероида

Ученые знают, как птицы пережили падение на Землю астероидаУченые смогли понять, как удалось выжить птицам.

Миллионы лет назад динозавров на Земле погубил огромный астероид-убийца, который разрушил все живое на планете. Однако выжить удалось лишь некоторым птицам и теперь ученые знают, как им это удалось.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Ученые из Великобритании, США и Швеции в результате длительных исследований смогли понять, как удалось выжить птицам после того, как на Землю из космоса обрушился огромный астероид-убийца. Профессор Дэниел Филд рассказал, что живыми остались только те представители пернатых, которые жили на земле. Выяснилось, что данные птицы были небольшого размера, а потому не могли долететь до высоких деревьев и научились выживать на земле.

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Именно это и спасло птицам жизнь, так как при падении астероид полностью сжег все деревья. Однако позже в результате эволюции птицы стали немного больше и стали жить на деревьях, когда флора восстановилась после глобальной катастрофы.
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 Теги: астероид, Земля, Ученые

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Сегодня, 22:36 » Автор: Едгар Букмирза
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