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США и Мексике грозит смертельная угроза, - ученые

США и Мексике грозит смертельная угроза, - ученыеРост температур воздуха и поверхности воды, влияет на поведение типичных атлантических и тихоокеанских циклонов

Глобальное потепление резко уменьшило скорость движения ураганов в Атлантике и Тихом океане, что делает их более опасными для природы и человека, утверждают американские ученые из Центра погоды и климата NOAA в Мэдисоне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Главный вывод нашей работы – скорость движения тропических циклонов над водой и сушей уменьшилась на 20% в Атлантике, на 30% на северо-западе Тихого океана и на 19% у берегов Австралии. В результате этого вырос уровень осадков, а наводнения стали более экстремальными. Все это смертельно опасно для людей", – сказал Джеймс Коссин.

В своем исследовании Коссин пришел к выводу, что рост температур воздуха и поверхности воды, влияет на поведение типичных атлантических и тихоокеанских циклонов. Именно это привело к тому, что в прошлом году возникли сразу четыре мощнейших урагана четвертой категории опасности: Харви, Ирма, Хосе и Мария, создавшие катастрофическую ситуацию на атлантическом побережье США и Мексики.

Ученый проследил динамику ураганов в акваториях Тихого и Атлантического океанов, и заметил, что скорость движения постепенно падала по мере движения из прошлого к настоящему и, в целом, уменьшилась на 10% по всей Земле.

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По словам Коссина даже такое, казалось бы, не сильное уменьшение скорости ураганов может привести к катастрофическим последствиям для населения Земли. Если уровень осадков удваивается, то вероятность появления наводнений вырастает в несколько раз.
К тому же, если ураган часто меняет движение "полета", то велика вероятность, что он вернется к берегам вновь. Таким образом, если среднегодовые температуры вырастут на 1,5 – 3 градуса, ураганы станут еще более разрушительными для человечества.
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 Теги: США, Мексика

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Сегодня, 22:37 » Автор: Татьяна Ларина
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