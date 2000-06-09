Раздел: Невероятное
В Китае найдены странные следы неизвестного животного
Отпечатки лап были оставлены около 500 миллионов лет назад.
На территории Китая учеными были найдены следы, которые по сей день не подлежат идентификации. Журналисты передают, что оставленные отпечатки, скорее всего, принадлежат неизвестному созданию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как отметили специалисты, следам около полумиллиарда лет. Они были оставлены в Эдиакарский период двустороннесимметричным животным. Окаменелостям, возникшим в районе реки Янцзы приблизительно 550 млн лет назад. Ученые предполагают, что тогда по земле могли ходить членистоногие, тетраподы либо аннелиды.
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Возможно, какое-то из перечисленных созданий и оставило отметины в камне. Существо периодически совершало остановки, на это указывают соответствующие вмятины в грунте.
На территории Китая учеными были найдены следы, которые по сей день не подлежат идентификации. Журналисты передают, что оставленные отпечатки, скорее всего, принадлежат неизвестному созданию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как отметили специалисты, следам около полумиллиарда лет. Они были оставлены в Эдиакарский период двустороннесимметричным животным. Окаменелостям, возникшим в районе реки Янцзы приблизительно 550 млн лет назад. Ученые предполагают, что тогда по земле могли ходить членистоногие, тетраподы либо аннелиды.
Читайте также: Астрономы смоделировали карту гроз на Юпитере
Возможно, какое-то из перечисленных созданий и оставило отметины в камне. Существо периодически совершало остановки, на это указывают соответствующие вмятины в грунте.
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