Над Латвией появились пугающие небесные круги

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Эти явления были зафиксированы с разницей в 10 лет и один день.

В посёлке Цеперив, который находится во Львовской области, всего за одну ночь появились странные круги на поле пшеницы. Местные жители сразу сочли эти странные фигуры за признаки НЛО. Стоит также обратить внимание на то, что все жители села начали рассказывать о странных событиях, которые происходили в ночь с 24 на 25 июня.