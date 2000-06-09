Раздел: Невероятное
Над Латвией появились пугающие небесные круги
Уфологи уверены, что объекты имеют неземное происхождение.
Жители разных латвийских городов и деревень стали массово делиться фотографиями аномалии. Речь идет о странных кольцах, которые образовались на небосводе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как отметили очевидцы, внешне круги напоминали облака или конденсационные отметины. Аномалия породила незаурядный интерес со стороны граждан, поэтому те решили узнать природу явления.
Официальные ученые заявили, что создать круги вполне могла природа, тогда как конспирологи и уфологи уверены, что феномен связан с деятельностью инопланетян. Также они не исключают версию разумных облаков.
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Пользователи сети, стоит отметить, тоже придерживаются теории вмешательства пришельцев, поскольку кольца являются слишком симметричными. Скептически настроенный народ заявил, что круги могут быть обычным следом самолета. Какая из версий более правдоподобна — решать только вам.
Жители разных латвийских городов и деревень стали массово делиться фотографиями аномалии. Речь идет о странных кольцах, которые образовались на небосводе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как отметили очевидцы, внешне круги напоминали облака или конденсационные отметины. Аномалия породила незаурядный интерес со стороны граждан, поэтому те решили узнать природу явления.
Официальные ученые заявили, что создать круги вполне могла природа, тогда как конспирологи и уфологи уверены, что феномен связан с деятельностью инопланетян. Также они не исключают версию разумных облаков.
Читайте также: В Китае найдены странные следы неизвестного животного
Пользователи сети, стоит отметить, тоже придерживаются теории вмешательства пришельцев, поскольку кольца являются слишком симметричными. Скептически настроенный народ заявил, что круги могут быть обычным следом самолета. Какая из версий более правдоподобна — решать только вам.
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