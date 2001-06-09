Раздел: Невероятное
В США заметили перевозку необычного объекта, напоминающего летающую тарелку
Машину с необычным грузом сопровождал военный конвой.
Джонни Граймс, живущий в техасском городе Уайтсборо, стал на прошлой неделе неожиданным свидетелем весьма необычной и интригующей картины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам американца, он ехал утром 2 июня по местной трассе 377 и в определенный момент заметил на встречной полосе несколько полицейских машин и мотоциклов. Они конвоировали грузовик, который перевозил крупный объект, подозрительно похожий на классическую «летающую тарелку».
Пораженный свидетель успел достать свой смартфон и единожды сфотографировать таинственную кавалькаду. Сделав это, Граймс тут же убрал гаджет, дабы суровые правоохранители не заметили, что он снимает их конвой на камеру, поскольку это вполне могло обернуться определенными неприятностями.
По словам очевидца, ширина предполагаемого инопланетного корабля составляла не менее 7 метров. Загадочная процессия двигалась невероятно быстро, при этом полицейские еще и постоянно подгоняли колонну. К счастью для Граймса и прочих любопытных американцев, охранники этого странного груза совершенно не обращали внимание на автомашины, водители которых были весьма удивлены происходящим на трассе.
Мнение пользователей Сети интернет разделилось насчет того, что это может быть. Однако мало кто поверил, что военные могли перевозить реальный НЛО, скорее всего, какую-то новую сборку беспилотника, а то и просто деталь для современного летательного аппарата. Иначе бы все это происходило не днем, и к тому же в более секретной обстановке.
Читайте также: Британка бросила мужа ради ухода за десятками бультерьеров
Впрочем, в США не первый раз на фото- и видеокамеры попадают подобные процессии – с перевозкой «летательных тарелок», укрытых брезентом. Все это, конечно, подогревается уфологическими слухами, что военные США постоянно сбивают или находят разбившиеся аппараты инопланетян. Но так ли это на самом деле, никто не знает…
Джонни Граймс, живущий в техасском городе Уайтсборо, стал на прошлой неделе неожиданным свидетелем весьма необычной и интригующей картины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам американца, он ехал утром 2 июня по местной трассе 377 и в определенный момент заметил на встречной полосе несколько полицейских машин и мотоциклов. Они конвоировали грузовик, который перевозил крупный объект, подозрительно похожий на классическую «летающую тарелку».
Пораженный свидетель успел достать свой смартфон и единожды сфотографировать таинственную кавалькаду. Сделав это, Граймс тут же убрал гаджет, дабы суровые правоохранители не заметили, что он снимает их конвой на камеру, поскольку это вполне могло обернуться определенными неприятностями.
По словам очевидца, ширина предполагаемого инопланетного корабля составляла не менее 7 метров. Загадочная процессия двигалась невероятно быстро, при этом полицейские еще и постоянно подгоняли колонну. К счастью для Граймса и прочих любопытных американцев, охранники этого странного груза совершенно не обращали внимание на автомашины, водители которых были весьма удивлены происходящим на трассе.
Мнение пользователей Сети интернет разделилось насчет того, что это может быть. Однако мало кто поверил, что военные могли перевозить реальный НЛО, скорее всего, какую-то новую сборку беспилотника, а то и просто деталь для современного летательного аппарата. Иначе бы все это происходило не днем, и к тому же в более секретной обстановке.
Читайте также: Британка бросила мужа ради ухода за десятками бультерьеров
Впрочем, в США не первый раз на фото- и видеокамеры попадают подобные процессии – с перевозкой «летательных тарелок», укрытых брезентом. Все это, конечно, подогревается уфологическими слухами, что военные США постоянно сбивают или находят разбившиеся аппараты инопланетян. Но так ли это на самом деле, никто не знает…
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
440
0
Оставьте свой комментарий