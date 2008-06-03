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Раздел: Невероятное  
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Найдены следы массового убийства детей в Перу

Найдены следы массового убийства детей в ПеруРаскопки проводились в Пампа Ла Круз в Трухильо.

Группа археологов обнаружила на северном побережье Перу останки более 50 детей — представителей доколумбовой культуры Чиму (Южная Америка) — которые были принесены в жертву.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.

Скелеты детей в возрасте 6-14 лет с удаленной грудиной были обернуты в хлопчатобумажные саваны. Отмечается, что место массового захоронения находится в одном километре к северу от Уанчакито, где были обнаружены кости 140 детей и 200 детенышей лам. Однако, по мнению ученых, в ходе раскопок может быть найдено еще больше останков.

Жертвоприношение на побережье состоялось более 600 лет назад в ходе ритуала, предназначенного для предотвращения катастрофических ливней и наводнений, вызванных мощными фазами Эль-Ниньо.

Другое массовое ритуальное убийство в Уанчакито произошло, по оценкам, 550 лет назад. Место расправы находится в 300 метрах от Тихого океана, среди жилых кварталов за пределами города Трухильо в регионе Ла-Либертад (северо-запад Перу). Эта находка стала самым крупным свидетельством детского жертвоприношения в Перу.

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Доколумбова культура Чиму просуществовала с 1250 по 1470 год. Государство, где она возникла, называлось Чимором, а в столице Чан-Чан жило до 60 тысяч человек, что делало этот город крупнейшим мегаполисом в Южной Америке того времени. В начале XVI века Чимор, завоеванный к тому времени инками, был уничтожен испанскими конкистадорами.
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Сегодня, 20:58 » Автор: Едгар Букмирза
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