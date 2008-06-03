Найдены следы массового убийства детей в Перу

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В Перу нашли скелеты мужчин, принесенных в жертву около 1000 лет назад.

Ученые обнаружили изувеченные останки без зубов и с множеством повреждений, захороненные 9,5 тысяч лет назад.