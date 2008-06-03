Раздел: Невероятное
Назван новый способ поимки грабителей
Пока их работа находится на ранней стадии.
Микробиологи нашли способ поймать взломщика, отследив уникальный отпечаток бактерий, который вор оставляет на месте преступления. Как сообщает The Independent, о такой возможности ученые рассказали на конференции Американского общества по микробиологии (ASM) в Атланте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.
«Микробная подпись», которую расшифровала группа микробиологов и судебно-медицинских экспертов, может стать новым инструментом в арсенале правоохранительных органов, как отпечатки пальцев или анализ ДНК.
The Independent отмечает, что человеческий организм выделяет около 36 миллионов микробных клеток в час, и эти невидимые выбросы могут создать след, который приведет к преступнику.
Микробиологи провели несколько исследований, проверили телефоны, обувь и доказали, что персональные микроорганизмы человека оказываются и на вещах, которыми он пользуется. Затем ученые осмотрели несколько жилых домов, проанализировав «микробные подписи» в них.
В итоге они смогли выявить индивидуальные маркеры каждого человека, который побывал в этих домах, и создать профиль уникальных «микробных подписей». С помощью этих данных специалисты смогли идентифицировать людей, входивших в дома, с 70-процентной точностью.
Ученые отметили, что пока их работа находится на ранней стадии. Теперь им предстоит выяснить, как долго микроорганизмы взломщика могут оставаться на месте преступления.
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В 2014 году ученые из Чикагского университета изучили «микробные подписи» нескольких семей и выяснили, что с переездом индивидуальная «подпись» семьи быстро — примерно за три часа — распространяется по новой жилой площади, подавляя старые микроорганизмы.
Микробиологи нашли способ поймать взломщика, отследив уникальный отпечаток бактерий, который вор оставляет на месте преступления. Как сообщает The Independent, о такой возможности ученые рассказали на конференции Американского общества по микробиологии (ASM) в Атланте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.
«Микробная подпись», которую расшифровала группа микробиологов и судебно-медицинских экспертов, может стать новым инструментом в арсенале правоохранительных органов, как отпечатки пальцев или анализ ДНК.
The Independent отмечает, что человеческий организм выделяет около 36 миллионов микробных клеток в час, и эти невидимые выбросы могут создать след, который приведет к преступнику.
Микробиологи провели несколько исследований, проверили телефоны, обувь и доказали, что персональные микроорганизмы человека оказываются и на вещах, которыми он пользуется. Затем ученые осмотрели несколько жилых домов, проанализировав «микробные подписи» в них.
В итоге они смогли выявить индивидуальные маркеры каждого человека, который побывал в этих домах, и создать профиль уникальных «микробных подписей». С помощью этих данных специалисты смогли идентифицировать людей, входивших в дома, с 70-процентной точностью.
Ученые отметили, что пока их работа находится на ранней стадии. Теперь им предстоит выяснить, как долго микроорганизмы взломщика могут оставаться на месте преступления.
Читайте также: Назван новый способ продлить жизнь
В 2014 году ученые из Чикагского университета изучили «микробные подписи» нескольких семей и выяснили, что с переездом индивидуальная «подпись» семьи быстро — примерно за три часа — распространяется по новой жилой площади, подавляя старые микроорганизмы.
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