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Ученые создали мини-Сатурн

Ученые создали мини-Сатурн Подобный эксперимент показывает возможность создания таких "сатурнов".

Копию Сатурна исследователям удалось сделать из молекулы фулерна, который состоит из 80 атомов углерода, а также кольца из углеводорода.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Ученые, работающие в Технологическом институте Токио, считают, что подобный эксперимент показывает возможность создания таких "сатурнов" с помощью любых других трехмерных молекул. Подобные структуры будут иметь особенные свойства, отсутствующие у иных функциональных материалов.

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Фуллерны рассматриваются наукой веществом, способным ускорить разработку нанотехнологий. Молекулярное соединение возможно использовать производстве таких отраслях, как: производство электронных усилителей, создании сплавов и в создании специальной оптической техники.
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 Теги: Ученые, Сатурн

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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