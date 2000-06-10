Раздел: Невероятное
Ученые создали мини-Сатурн
Подобный эксперимент показывает возможность создания таких "сатурнов".
Копию Сатурна исследователям удалось сделать из молекулы фулерна, который состоит из 80 атомов углерода, а также кольца из углеводорода.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Ученые, работающие в Технологическом институте Токио, считают, что подобный эксперимент показывает возможность создания таких "сатурнов" с помощью любых других трехмерных молекул. Подобные структуры будут иметь особенные свойства, отсутствующие у иных функциональных материалов.
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Фуллерны рассматриваются наукой веществом, способным ускорить разработку нанотехнологий. Молекулярное соединение возможно использовать производстве таких отраслях, как: производство электронных усилителей, создании сплавов и в создании специальной оптической техники.
Копию Сатурна исследователям удалось сделать из молекулы фулерна, который состоит из 80 атомов углерода, а также кольца из углеводорода.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Ученые, работающие в Технологическом институте Токио, считают, что подобный эксперимент показывает возможность создания таких "сатурнов" с помощью любых других трехмерных молекул. Подобные структуры будут иметь особенные свойства, отсутствующие у иных функциональных материалов.
Читайте также: Японские ученые создали реалистичных рыб-роботов. Видео
Фуллерны рассматриваются наукой веществом, способным ускорить разработку нанотехнологий. Молекулярное соединение возможно использовать производстве таких отраслях, как: производство электронных усилителей, создании сплавов и в создании специальной оптической техники.
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