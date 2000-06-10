Раздел: Невероятное
В Индии мужчина попытался спастись от увольнения, заявив, что он - бог
Мужчина утверждает, что узнал об этом еще в 2010 году.
Когда руководство подняло вопрос об увольнении Paмeшчaндpa Фeфapа по причине многочисленных прогулов за последние восемь месяцев, мужчина заявил, что является богом Вишну, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Он – его десятая инкарнация как Калки. Согласно словам Рамешчандра, он физически не может присутствовать в офисе, так как совершает покаяние дома, проникая в 5-е измерение, дабы изменить глобальное сознание. Мужчина переходит ментально и физически в другое измерение.
Гражданин Индии, если верить его словам, почувствовал свою значимость в 2010 году, когда находился в офисе. Всё это время Рамешчандра служил во благо людей: спасал поля от засухи, бедствий и т.д. В Индии были дожди именно благодаря божественному дару аватара Калки.
Читайте также: В США заметили перевозку необычного объекта, напоминающего летающую тарелку
В прошлом году мужчина был назначен инженером по технадзору на строительстве новой плотины, которая должна была разделить реку Hapмaдap. Однако индиец практически не появлялся на работе, сейчас стоит вопрос об его увольнении. Мужчине дали неделю, чтобы пояснить причину прогулов. Как видите, объяснение последовало весьма неожиданное.
Когда руководство подняло вопрос об увольнении Paмeшчaндpa Фeфapа по причине многочисленных прогулов за последние восемь месяцев, мужчина заявил, что является богом Вишну, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Он – его десятая инкарнация как Калки. Согласно словам Рамешчандра, он физически не может присутствовать в офисе, так как совершает покаяние дома, проникая в 5-е измерение, дабы изменить глобальное сознание. Мужчина переходит ментально и физически в другое измерение.
Гражданин Индии, если верить его словам, почувствовал свою значимость в 2010 году, когда находился в офисе. Всё это время Рамешчандра служил во благо людей: спасал поля от засухи, бедствий и т.д. В Индии были дожди именно благодаря божественному дару аватара Калки.
Читайте также: В США заметили перевозку необычного объекта, напоминающего летающую тарелку
В прошлом году мужчина был назначен инженером по технадзору на строительстве новой плотины, которая должна была разделить реку Hapмaдap. Однако индиец практически не появлялся на работе, сейчас стоит вопрос об его увольнении. Мужчине дали неделю, чтобы пояснить причину прогулов. Как видите, объяснение последовало весьма неожиданное.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
380
0
Оставьте свой комментарий