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Раздел: Невероятное  
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Очевидец сфотографировал светящегося ангела в небе

Очевидец сфотографировал светящегося ангела в небе Происхождение странного объекта пока остается неизвестным.

Журналисты выложили интересный снимок, который получили от подписчика. Седьмого июня один мужчина заснял странный крылатый объект, который излучал яркий свет. Мы загрузили изображение как оригинальное, так и обработанное в графическом редакторе (наложен фильтр), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Как отметил очевидец, нечто возникло утром на фоне грозового неба. Объект не перемещался и не двигался, но зато постоянно менял силу своего свечения.

Автор фотографии по сей день не знает, что видел. Он исключает любые блики, так как в районе его проживания вообще нет уличных фонарей. В ближайшие дни должна появиться и видеозапись феномена (требуется перекодировка ролика для загрузки на видеохостинг, отметил мужчина).

Относительно самого автора: пользователь с ником darren.lewis является давним подписчиком disclose, за всё время за ним лжи замечено не было.

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Возможно, в небе возникла какая-то оптическая иллюзия или появилось реальное мистическое существо, пришедшее из потустороннего мира.

Очевидец сфотографировал светящегося ангела в небе
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 Теги: ангел, небо

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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