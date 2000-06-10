Раздел: Невероятное
Очевидец сфотографировал светящегося ангела в небе
Происхождение странного объекта пока остается неизвестным.
Журналисты выложили интересный снимок, который получили от подписчика. Седьмого июня один мужчина заснял странный крылатый объект, который излучал яркий свет. Мы загрузили изображение как оригинальное, так и обработанное в графическом редакторе (наложен фильтр), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как отметил очевидец, нечто возникло утром на фоне грозового неба. Объект не перемещался и не двигался, но зато постоянно менял силу своего свечения.
Автор фотографии по сей день не знает, что видел. Он исключает любые блики, так как в районе его проживания вообще нет уличных фонарей. В ближайшие дни должна появиться и видеозапись феномена (требуется перекодировка ролика для загрузки на видеохостинг, отметил мужчина).
Относительно самого автора: пользователь с ником darren.lewis является давним подписчиком disclose, за всё время за ним лжи замечено не было.
Читайте также: В Индии мужчина попытался спастись от увольнения, заявив, что он - бог
Возможно, в небе возникла какая-то оптическая иллюзия или появилось реальное мистическое существо, пришедшее из потустороннего мира.
Журналисты выложили интересный снимок, который получили от подписчика. Седьмого июня один мужчина заснял странный крылатый объект, который излучал яркий свет. Мы загрузили изображение как оригинальное, так и обработанное в графическом редакторе (наложен фильтр), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как отметил очевидец, нечто возникло утром на фоне грозового неба. Объект не перемещался и не двигался, но зато постоянно менял силу своего свечения.
Автор фотографии по сей день не знает, что видел. Он исключает любые блики, так как в районе его проживания вообще нет уличных фонарей. В ближайшие дни должна появиться и видеозапись феномена (требуется перекодировка ролика для загрузки на видеохостинг, отметил мужчина).
Относительно самого автора: пользователь с ником darren.lewis является давним подписчиком disclose, за всё время за ним лжи замечено не было.
Читайте также: В Индии мужчина попытался спастись от увольнения, заявив, что он - бог
Возможно, в небе возникла какая-то оптическая иллюзия или появилось реальное мистическое существо, пришедшее из потустороннего мира.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
115
0
Оставьте свой комментарий