В США мужчину укусила отрубленная змеиная голова

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До сих пор так и не понятно, как змея могла оказаться в канализации. Но вынырнула она крайне неудачно для одного из жителей Израиля. Ведь при этом он пострадал достаточно ощутимо - змея из унитаза укусила мужчину за его пенис. Касательно подробностей этого трагикомического инцидента, то в Израиле змея, вынырнувшая из