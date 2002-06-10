Раздел: Невероятное
В США мужчину укусила отрубленная змеиная голова
Укус имел тяжелые последствия для здоровья.
Житель американского города Корпус-Кристи, штат Техас, избежал верной смерти после того, как был укушен ядовитой гремучей змеей. Что делает данный случай весьма необычным и интересным, так это то, что змея оказалась почти что настоящим «зомби», как ее прозвали местные журналисты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Мило Сатклифф и его супруга Дженнифер спокойно работали несколько дней назад на своем участке, когда женщина неожиданно вскрикнула, заметив в траве опасное пресмыкающееся. Длина змеи составляла порядка полутора метров. Мило схватил лопату и одним ударом обезглавил напугавшего его жену гремучника.
Мужчина посчитал, что теперь ему нечего бояться, и наклонился к земле с целью подобрать и выбросить останки. Тогда-то произошло нечто неожиданное, напоминающее сцену из фильма ужасов. По словам семейной пары, отрубленная змеиная голова внезапно пришла в движение и буквально набросилась на американца. Вцепившись в его руку, она выпустила туда весь свой смертоносный яд.
Получив столь огромную дозу яда, мужчина сразу почувствовал себя ужасно. Он потерял зрение, у него начались внутреннее кровоизлияние и судороги. Дженнифер посадила мужа в машину и помчалась в ближайший госпиталь, позвонив по пути врачам о случившемся. Сотрудники больницы поняли, что происшествие крайней серьезное, и выслали вертолет, «перехвативший» умиравшего Мило на дороге.
Обычно пациенту, укушенному гремучей змеей, вводят 2-4 дозы специального противоядия, однако этому пострадавшему потребовалось без малого 26 доз. Очевидно, что «пресмыкающееся-зомби» уже не надеялось сохранить часть своего яда на потом, к тому же явно сознательно мстило «по полной» своему убийце.
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В течение суток медики не знали, выдержит ли организм мужчины, однако все, похоже, обошлось. В настоящий момент неудачливый борец с ядовитыми змеями медленно идет на поправку. А в это время во Всемирной сети люди с удивлением обсуждают столь неординарный случай. Пока еще не нашлось ни одного очевидца, кто бы наблюдал нечто подобное, не говоря уже о подобном пострадавшем, коим стал незадачливый американец Мило Сатклифф.
Житель американского города Корпус-Кристи, штат Техас, избежал верной смерти после того, как был укушен ядовитой гремучей змеей. Что делает данный случай весьма необычным и интересным, так это то, что змея оказалась почти что настоящим «зомби», как ее прозвали местные журналисты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Мило Сатклифф и его супруга Дженнифер спокойно работали несколько дней назад на своем участке, когда женщина неожиданно вскрикнула, заметив в траве опасное пресмыкающееся. Длина змеи составляла порядка полутора метров. Мило схватил лопату и одним ударом обезглавил напугавшего его жену гремучника.
Мужчина посчитал, что теперь ему нечего бояться, и наклонился к земле с целью подобрать и выбросить останки. Тогда-то произошло нечто неожиданное, напоминающее сцену из фильма ужасов. По словам семейной пары, отрубленная змеиная голова внезапно пришла в движение и буквально набросилась на американца. Вцепившись в его руку, она выпустила туда весь свой смертоносный яд.
Получив столь огромную дозу яда, мужчина сразу почувствовал себя ужасно. Он потерял зрение, у него начались внутреннее кровоизлияние и судороги. Дженнифер посадила мужа в машину и помчалась в ближайший госпиталь, позвонив по пути врачам о случившемся. Сотрудники больницы поняли, что происшествие крайней серьезное, и выслали вертолет, «перехвативший» умиравшего Мило на дороге.
Обычно пациенту, укушенному гремучей змеей, вводят 2-4 дозы специального противоядия, однако этому пострадавшему потребовалось без малого 26 доз. Очевидно, что «пресмыкающееся-зомби» уже не надеялось сохранить часть своего яда на потом, к тому же явно сознательно мстило «по полной» своему убийце.
Читайте также: В Индии мужчина попытался спастись от увольнения, заявив, что он - бог
В течение суток медики не знали, выдержит ли организм мужчины, однако все, похоже, обошлось. В настоящий момент неудачливый борец с ядовитыми змеями медленно идет на поправку. А в это время во Всемирной сети люди с удивлением обсуждают столь неординарный случай. Пока еще не нашлось ни одного очевидца, кто бы наблюдал нечто подобное, не говоря уже о подобном пострадавшем, коим стал незадачливый американец Мило Сатклифф.
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