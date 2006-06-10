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Раздел: Невероятное  
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Останки легендарной чупакабры нашли в Чили

Останки легендарной чупакабры нашли в Чили Местный житель снял скелет неопознанного зверя на видео.

Неужели сюжет блокбастера «Мир Юрского периода» максимально приближен к реальности? На это в некоторой степени указывает находка в Чили — то ли динозавр, то ли чупакабра, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Сделал сенсационное открытие один мужчина, когда проходил через лес Южной Америки. Стоит отметить, что останки оказались со своими особенностями: животное являлось каким-то гибридом. Голова создания, найденного в районе Айсен, напоминала голову динозавра, но вот тело оказалось нестандартным.

Мужчина уверен, что нашел чупакабру — существо, являющееся большой загадкой для ученых. Если верить рассказам фермеров и хозяев частных домов, чупакабра регулярно наведывается к их животным и высасывает кровь.

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Впервые заговорили о звере ещё двадцать лет назад в Пуэрто-Рико. Задокументированных фактов о существовании чупакабры нет.

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 Теги: чупакабра, останки, скелет

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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