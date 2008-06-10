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Ученые обнаружили странные объекты в центре Млечного Пути
Исследователи отнесли их к классу пылевых звездных объектов.
Астрономы из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили несколько загадочных объектов, которые располагаются возле сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA
Исследователи отнесли их к классу пылевых звездных объектов: структуры выглядят как облака газа, но ведут себя как звезды.
В ходе исследования ученые проанализировали данные, которые были получены с помощью инфракрасного спектрографа OSIRIS, который установлен на телескопе в Обсерватории Кека. Исследователи заметили несколько объектов, которые выглядят как газовые облака, но, в отличие от последних, выдерживают гравитационное воздействие со стороны черной дыры.
По мнению ученых, они относятся к классу G-объектов, которые представляют собой раздувшиеся звезды, внешние слои атмосферы которых притягиваются ядром галактики каждый раз, когда те приближаются к горизонту событий. Ядро звезд обладает достаточной массой, чтобы сопротивляться приливным силам.
Ученые полагают, что эти небесные тела образуются в результате слияния звезд, находящихся в составе бинарной системы. Это может происходить из-за гравитации сверхмассивной черной дыры, которая делает орбиты двойных звезд нестабильными. После слияния возникший G-объект остается раздувшимся в течение миллионов лет, прежде чем станет обычной звездой.
До этого момента ученым было известно всего два подобных объекта. По мнению исследователей, обнаруженные структуры относятся к G-объектам, поскольку обладают схожими свойствами.
Читайте также: Ученые открыли новый спутник Млечного пути
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили самую яркую сверхновую звезду во Вселенной. ASASSN-15lh в два раза ярче зафиксированного ранее максимума для сверхновых, в тысячи раз ярче "нормальных" суперновых и в 50 раз ярче нашей галактики Млечный Путь.
Астрономы из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили несколько загадочных объектов, которые располагаются возле сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA
Исследователи отнесли их к классу пылевых звездных объектов: структуры выглядят как облака газа, но ведут себя как звезды.
В ходе исследования ученые проанализировали данные, которые были получены с помощью инфракрасного спектрографа OSIRIS, который установлен на телескопе в Обсерватории Кека. Исследователи заметили несколько объектов, которые выглядят как газовые облака, но, в отличие от последних, выдерживают гравитационное воздействие со стороны черной дыры.
По мнению ученых, они относятся к классу G-объектов, которые представляют собой раздувшиеся звезды, внешние слои атмосферы которых притягиваются ядром галактики каждый раз, когда те приближаются к горизонту событий. Ядро звезд обладает достаточной массой, чтобы сопротивляться приливным силам.
Ученые полагают, что эти небесные тела образуются в результате слияния звезд, находящихся в составе бинарной системы. Это может происходить из-за гравитации сверхмассивной черной дыры, которая делает орбиты двойных звезд нестабильными. После слияния возникший G-объект остается раздувшимся в течение миллионов лет, прежде чем станет обычной звездой.
До этого момента ученым было известно всего два подобных объекта. По мнению исследователей, обнаруженные структуры относятся к G-объектам, поскольку обладают схожими свойствами.
Читайте также: Ученые открыли новый спутник Млечного пути
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили самую яркую сверхновую звезду во Вселенной. ASASSN-15lh в два раза ярче зафиксированного ранее максимума для сверхновых, в тысячи раз ярче "нормальных" суперновых и в 50 раз ярче нашей галактики Млечный Путь.
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