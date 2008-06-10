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Создан аппарат для добычи воды в пустыне

Создан аппарат для добычи воды в пустынеВ его основе лежит материал, который ученые назвали металлорганической структурой.

Профессор химии Омар Яги (Omar Yaghi) из Калифорнийского университета в Беркли вместе с командой инженеров разработал аппарат для сбора пресной воды в засушливых условиях. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Секрет устройства — в материале, который профессор назвал металлорганической структурой, или MOF. Это металлорганическая пористая система, основанная на цирконии. Во время охлаждения окружающей температуры ночью MOF вбирает в себя капли воды, подобно губке. С повышением температуры после восхода Солнца вода освобождается из-под власти кристаллов и оседает на стенках ящика. Таким образом аппарат собирает сто граммов воды на килограмм в течение цикла.

Изобретение появилось еще в прошлом году, и все это время команда испытывала его в разных условиях. Сейчас она опубликовала отчет в журнале Science Advances. В статье сообщается о новом поколении MOF-303, в основе которого лежит алюминий, что удешевляет производство механизма. По утверждениям Омара Яги, такой аппарат дешевле в 150 раз, но собирает в два раза больше влаги в лабораторных тестах. Он рассказал об изобретении:

«В мире нет ничего подобного. Прибор работает при температуре окружающей среды, используя солнечный свет, и не нуждается в дополнительной энергии. С его помощью вы можете собирать воду даже в пустыне. У нас есть желание коммерциализировать это, и уже запущено несколько стартапов».

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 Теги: пустыня, вода

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Сегодня, 12:16 » Автор: Татьяна Ларина
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