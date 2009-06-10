Раздел: Невероятное
Ученые сообщили причину скорой пропажи Антарктиды
Уже сейчас от континента откалывается айсберг огромного размера.
Оказывается, что частая сейсмическая активность приведет к тому, что континент полностью затопит водой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Американские ученые сообщили причину, по которой произойдет скорая пропажа Антарктиды. По мнению специалистов к затоплению континента водой приведет частая сейсмическая активность, которая происходит в океане. Отметим, что семь лет назад эксперты зафиксировали первые толчки. На то время их мощность составляла в три раза больше, чем толчки земной коры над поверхностью воды.
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С того момента сейсмическая активность увеличивала свои темпы. Специалисты считают, что подводные толчки являются предупреждением о катастрофическом землетрясении. Даже если природное явление будет в пять баллов, то Антарктиду ожидает неминуемая гибель.
Оказывается, что частая сейсмическая активность приведет к тому, что континент полностью затопит водой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Американские ученые сообщили причину, по которой произойдет скорая пропажа Антарктиды. По мнению специалистов к затоплению континента водой приведет частая сейсмическая активность, которая происходит в океане. Отметим, что семь лет назад эксперты зафиксировали первые толчки. На то время их мощность составляла в три раза больше, чем толчки земной коры над поверхностью воды.
Читайте также: Учёные раскрыли тайну пропажи азота на Земле
С того момента сейсмическая активность увеличивала свои темпы. Специалисты считают, что подводные толчки являются предупреждением о катастрофическом землетрясении. Даже если природное явление будет в пять баллов, то Антарктиду ожидает неминуемая гибель.
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