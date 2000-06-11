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В NASA показали карликовую галактику

В NASA показали карликовую галактикуНа снимке хорошо видны нити голубого газа в галактике.

Ученые из NASA выложили снимок карликовой галактики IC 4870, сделанный телескопом Hubble.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

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IC 4870 находится на расстоянии 28 миллионов световых лет от Земли в созвездии Павлин. Она входит в класс сейфертовских галактик. Для них характерны эмиссионные линии, что свидетельствует о мощных выбросах газа.

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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