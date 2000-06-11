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Раздел: Невероятное  
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Конспирологи рассказали о вакцине, уменьшающей население стран

Конспирологи рассказали о вакцине, уменьшающей население стран Известный врач из Кении перечислил страны, попавшие в "черный список".

По мнению конспирологов, ученые хотят уменьшить в разы население некоторых стран. Как отметил доктор Wahome Ngare из Кенийской ассоциации врачей, на это указывает документ под названием “Меморандум о национальной безопасности 200”, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В “черный список” стран попали Мексика, Таиланд, Индия, Пакистан, Египет, Бразилия, Колумбия и некоторые другие. Примечательно, что план по депопуляции соблюдается с 1992 года. К 2050 году ученые надеется на значительное сокращение граждан.

Сейчас в опасности Индия. Поставляемые вакцины сделают женщин этой страны бесплодными, а уже беременные дамы потеряют детей. Люди думают, что вакцинация производится против столбняка, однако на самом же деле это лишь условность.

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Стоит отметить, что антитела в вакцине, которые нейтрализуют гормоны беременности, вообще никак не влияют на менструальный цикл, поэтому для женщин невозможность забеременеть становится настоящей загадкой и проблемой №1.
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 Теги: вакцина, население, конспирология

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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