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Раздел: Невероятное  
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В НАСА рассказали о полученном сигнале бедствия из космоса

В НАСА рассказали о полученном сигнале бедствия из космоса Сигнал удалось расшифровать спустя два месяца.

Поиск внеземной жизни ведется учеными достаточно давно: первые программы появились в 70-е годы двадцатого века. SETI – один из самых известных проектов по изучению получаемых из космоса сигналов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В 2017 году Министерство обороны США обнародовало некоторые национальные архивы, в 19 томе которых имелась статья от 15 сентября 1998 года. В материале говорилось, что НАСА получила сигнал бедствия (SOS) из космоса, ученые приложили все силы для его расшифровки. Всего специалистам потребовалось два месяца.

Согласно данным статьи, сигнал оправили представители развитой внеземной цивилизации, вот только слишком много времени потребовалось на поиск ключа для понимания сложного инопланетного языка, основанного на математике.

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Сигнал SOS, согласно комментариям ученых, определенно был отправлен из точки, находящейся за пределами нашей галактики. Возможно, внеземная цивилизация погибла вследствие использования ядерного оружия (на это указывают некоторые расшифрованные строки послания). Разумные существа могли также оказаться в ловушке смертельных болезней.
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 Теги: НАСА, сигнал SOS, космос

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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NASA  
Сегодня, 09:14

хвиля мощно так направилась по пути распространения фейков. где наса об этом сообщала? нигде. зато есть побробное описание брехни

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