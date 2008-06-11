Астрономы открыли звезды, окруженные облаками наноалмазов

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Специалисты Университета Колумбии рассказали о том, где находится «кладбище» для мертвых звезд.

Возраст звезд составляет более 10 миллиардов лет.

Огромный участок галактики представляет собой "космическую пустыню", где новые звезды не формируются уже сотни миллионов лет.