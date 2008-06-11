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Астрономы открыли звезды, окруженные облаками наноалмазов
Астрономы случайно открыли очередную космическую аномалию.
Газопылевые коконы некоторых "звезд-тинейджеров" состоят из бесчисленного множества наноалмазов, ярко светящихся в микроволновом диапазоне, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
"Мы знали, что загадочное микроволновое излучение, исходящее из некоторых регионов Галактики, порождали какие-то микроскопические частицы, но мы не могли 20 лет понять, из чего они состоят и как они выглядят. Исключив все остальные варианты, мы пришли к выводу, что его источником были наноалмазы, возникающие в "коконах" молодых звезд", — заявила Джейн Гривс (Jane Greaves) из университета Кардиффа (Уэльс).
Два десятка лет назад астрономы случайно открыли очередную космическую аномалию, изучая так называемое фоновое излучение Вселенной, своеобразное "эхо" Большого Взрыва. Этим наблюдениям мешало загадочное микроволновое излучение, исходившее из некоторых регионов Млечного Пути, но отсутствовавшее в других областях галактики.
Пытаясь понять, чем оно было порождено, астрономы сопоставили положение его источников с фотографиями тех же регионов Млечного Пути в других диапазонах электромагнитного спектра. Они обнаружили, что многие из них находятся рядом с крупными звездными яслями, где формируются новые звезды.
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В этих областях космоса, как тогда предположили астрофизики, должны были присутствовать небольшие кристаллы ароматических углеводородов, способные излучать микроволны, если их достаточно сильно "раскрутить". Эта идея быстро получила широкое признание, однако в последние годы астрономы начали сомневаться в ней, так как оказалось, что во многих точках, откуда исходили загадочные микроволны, эти соединения отсутствовали.
Газопылевые коконы некоторых "звезд-тинейджеров" состоят из бесчисленного множества наноалмазов, ярко светящихся в микроволновом диапазоне, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
"Мы знали, что загадочное микроволновое излучение, исходящее из некоторых регионов Галактики, порождали какие-то микроскопические частицы, но мы не могли 20 лет понять, из чего они состоят и как они выглядят. Исключив все остальные варианты, мы пришли к выводу, что его источником были наноалмазы, возникающие в "коконах" молодых звезд", — заявила Джейн Гривс (Jane Greaves) из университета Кардиффа (Уэльс).
Два десятка лет назад астрономы случайно открыли очередную космическую аномалию, изучая так называемое фоновое излучение Вселенной, своеобразное "эхо" Большого Взрыва. Этим наблюдениям мешало загадочное микроволновое излучение, исходившее из некоторых регионов Млечного Пути, но отсутствовавшее в других областях галактики.
Пытаясь понять, чем оно было порождено, астрономы сопоставили положение его источников с фотографиями тех же регионов Млечного Пути в других диапазонах электромагнитного спектра. Они обнаружили, что многие из них находятся рядом с крупными звездными яслями, где формируются новые звезды.
Читайте также: Астрономы обнаружили в нашей галактике загадочные звезды
В этих областях космоса, как тогда предположили астрофизики, должны были присутствовать небольшие кристаллы ароматических углеводородов, способные излучать микроволны, если их достаточно сильно "раскрутить". Эта идея быстро получила широкое признание, однако в последние годы астрономы начали сомневаться в ней, так как оказалось, что во многих точках, откуда исходили загадочные микроволны, эти соединения отсутствовали.
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