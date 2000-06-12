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Извержение гавайского вулкана спровоцировало погодную аномалию

Извержение гавайского вулкана спровоцировало погодную аномалию На Гавайях фиксируется аномально холодная погода.

Вулканологи сообщили, что, когда раскаленная лава входит в холодную морскую воду, возникает природный феномен — снижение температуры до минимума. Из-за аномалии на вершинах гор Большого острова даже замерзают капли дождя сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В данный момент на Гавайях настала зима. Об этом предупреждает метеорологическая служба. Сейчас ученые пытаются понять, как вообще такое могло произойти. Согласно комментарию Пита Кагджано, формирующийся пар остывает в небе, а затем, будучи уже холодным, оседает на остров в виде осадков.

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Экстремальные холода сейчас наблюдаются на высоте три километра, однако в скором времени погода может ухудшиться и на земле. Местным гражданам нужно готовиться к морозам.
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 Теги: Гавайи, холод

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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