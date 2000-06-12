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Раздел: Невероятное  
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На полях Казахстана появились необычные зеленые круги

На полях Казахстана появились необычные зеленые круги Изменения ландшафта заметили на картах Яндекса.

Пользователи Яндекс.Карт заметили на панорамах Актюбинской области гигантские круги, которые кто-то созал полях возле трассы. Примечательно, что на Google-картах нет аномалии. Возможно, это связано с недавним обновлением карт Яндекса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Сами образования, имеющие зеленый цвет и обладающие просто огромными размерами, определенно связаны с деятельностью инопланетян, уверены граждане. Они также не исключают вариант, что узоры нанесли древние цивилизации. Всего странных кругов 6, внутри каждого образования имеются непонятные прогалины, похожие на дороги.

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Специалисты затруднились прокомментировать феномен. В ближайшее время, по словам ученых, они лично посетят поля и только потом смогут вынести вердикт относительно происхождения ярких объектов.
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 Теги: Казахстан, поля, круги

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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