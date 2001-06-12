Раздел: Невероятное
В Сети рассказали о призрачном японском острове
Остров Хасима был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В свое время этот маленький клочок земли в окружении моря был просто голой скалой, возвышающейся над водой, необитаемым островком, на который изредка приплывали лишь местные рыбаки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Но в начале XIX века здесь открыли богатые залежи угля, и на остров Хасима съехалось много народа в надежде подзаработать денег. Добыча угля, с одной стороны, несколько выровняла остров, а с другой – даже несколько расширило его, поскольку подъем на поверхность ненужной породы сопровождался сбросом ее близ берега в море. К тому же остров Хасима стал в то время целенаправленно и искусственно расширяться и достраиваться.
Тем не менее, он так и остался малюсеньким островком с площадью всего в 0,063 квадратного километра (протяженность береговой линии всего около тысячи метров). И при этом максимальная плотность населения его на протяжении полувека (времени наиболее интенсивной добычи здесь каменного угля) условно составляла более 140 тысяч человек на квадратный километр, хотя в действительности на этом клочке земли проживало тогда всего несколько тысяч рабочих угольных шахт.
Из необитаемой скалы этот остров по внешнему виду со временем превратился в своеобразный бронированный танкер, хотя на самом деле это был довольно крупный промышленный центр угледобывающей отрасли. В этом «бункере» были многоэтажные дома, школы, больницы, торговые и питейные заведения, различные развлекательные учреждения и многое другое, что необходимо для жизни цивилизованного населенного пункта.
Правда, проживание в крохотных квартирах, размеров в несколько квадратных метров, больше похожих на общежития для заключенных, трудно было назвать комфортным. Но люди как-то жили, работали, многих вполне устраивало такое вот существование…
Во время второй мировой войны на остров Хасима свозили пленных, заставляя их работать в самых глубоких и ужасных по условиям труда шахтах – на глубине до 700-800 метров ниже уровня моря. Не мудрено, что большинство из этих заключенных просто не выжило от этого рабского насилия.
Переломным для этого островка стал 1947 год. В связи с полным истощением запасов угля, шахты в тот роковой год на острове Хасима были закрыты, а потому местным жителям ничего не оставалось, как покинуть нажитые места. Брошена была и все созданная на острове инфраструктура. Хасима уже через несколько месяцев превратилась в остров-призрак.
Теперь сюда можно было только приехать с целью посмотреть на это постепенно разрушающееся гнездо некогда, пусть суровой, но человеческой жизни. Поскольку интерес со стороны туристов и просто вандалов к острову сохранялся (вещи с Хасима до сих пор высоко ценятся на черном рынке), правительству пришлось много лет бороться с этим явлением, поскольку в этом «бункере» теперь было небезопасно: ветхое жилье и прочие постройки грозили обрушиться, под собой людей. А в целом казалось, что Япония усиленно желает забыть об этом островке, вычеркнув его из своей истории.
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Однако в 2015 году остров Хасима был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня он стал объектом туризма, сюда устремляется немалый поток тех, кто отчего-то так обожает видеть следы прежней цивилизации, ныне уже почившей в бозе. Однако прогуляться по безлюдному острову сегодня можно далеко не свободно - только по специальным дорожкам. За нарушение этого запрета предусмотрен довольно большой штраф…
В свое время этот маленький клочок земли в окружении моря был просто голой скалой, возвышающейся над водой, необитаемым островком, на который изредка приплывали лишь местные рыбаки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Но в начале XIX века здесь открыли богатые залежи угля, и на остров Хасима съехалось много народа в надежде подзаработать денег. Добыча угля, с одной стороны, несколько выровняла остров, а с другой – даже несколько расширило его, поскольку подъем на поверхность ненужной породы сопровождался сбросом ее близ берега в море. К тому же остров Хасима стал в то время целенаправленно и искусственно расширяться и достраиваться.
Тем не менее, он так и остался малюсеньким островком с площадью всего в 0,063 квадратного километра (протяженность береговой линии всего около тысячи метров). И при этом максимальная плотность населения его на протяжении полувека (времени наиболее интенсивной добычи здесь каменного угля) условно составляла более 140 тысяч человек на квадратный километр, хотя в действительности на этом клочке земли проживало тогда всего несколько тысяч рабочих угольных шахт.
Из необитаемой скалы этот остров по внешнему виду со временем превратился в своеобразный бронированный танкер, хотя на самом деле это был довольно крупный промышленный центр угледобывающей отрасли. В этом «бункере» были многоэтажные дома, школы, больницы, торговые и питейные заведения, различные развлекательные учреждения и многое другое, что необходимо для жизни цивилизованного населенного пункта.
Правда, проживание в крохотных квартирах, размеров в несколько квадратных метров, больше похожих на общежития для заключенных, трудно было назвать комфортным. Но люди как-то жили, работали, многих вполне устраивало такое вот существование…
Во время второй мировой войны на остров Хасима свозили пленных, заставляя их работать в самых глубоких и ужасных по условиям труда шахтах – на глубине до 700-800 метров ниже уровня моря. Не мудрено, что большинство из этих заключенных просто не выжило от этого рабского насилия.
Переломным для этого островка стал 1947 год. В связи с полным истощением запасов угля, шахты в тот роковой год на острове Хасима были закрыты, а потому местным жителям ничего не оставалось, как покинуть нажитые места. Брошена была и все созданная на острове инфраструктура. Хасима уже через несколько месяцев превратилась в остров-призрак.
Теперь сюда можно было только приехать с целью посмотреть на это постепенно разрушающееся гнездо некогда, пусть суровой, но человеческой жизни. Поскольку интерес со стороны туристов и просто вандалов к острову сохранялся (вещи с Хасима до сих пор высоко ценятся на черном рынке), правительству пришлось много лет бороться с этим явлением, поскольку в этом «бункере» теперь было небезопасно: ветхое жилье и прочие постройки грозили обрушиться, под собой людей. А в целом казалось, что Япония усиленно желает забыть об этом островке, вычеркнув его из своей истории.
Читайте также: На полях Казахстана появились необычные зеленые круги
Однако в 2015 году остров Хасима был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня он стал объектом туризма, сюда устремляется немалый поток тех, кто отчего-то так обожает видеть следы прежней цивилизации, ныне уже почившей в бозе. Однако прогуляться по безлюдному острову сегодня можно далеко не свободно - только по специальным дорожкам. За нарушение этого запрета предусмотрен довольно большой штраф…
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