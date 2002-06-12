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Крупнейший мировой айсберг вскоре может растаять

Крупнейший мировой айсберг вскоре может растаять Огромная ледяная глыба образовалась в 2000 году.

NASA сообщило, что крупнейший айсберг планеты, в момент появления превышавший площадь Ямайки, скоро исчезнет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на EconomistUA.

Ледяная гора оторвалась от ледового шельфа в 2000 году. Сначала она плавала вокруг Антарктиды, а в 2016 году направилась в южные воды Атлантики. Сейчас айсберг находится в опасной близости от экватора.

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Как сообщает NASA, в районе экватора айсберги быстро тают. В центре одной из его частей уже виден большой разлом.
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 Теги: айсберг, потепление

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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