Раздел: Невероятное
Крупнейший мировой айсберг вскоре может растаять
Огромная ледяная глыба образовалась в 2000 году.
NASA сообщило, что крупнейший айсберг планеты, в момент появления превышавший площадь Ямайки, скоро исчезнет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на EconomistUA.
Ледяная гора оторвалась от ледового шельфа в 2000 году. Сначала она плавала вокруг Антарктиды, а в 2016 году направилась в южные воды Атлантики. Сейчас айсберг находится в опасной близости от экватора.
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Как сообщает NASA, в районе экватора айсберги быстро тают. В центре одной из его частей уже виден большой разлом.
NASA сообщило, что крупнейший айсберг планеты, в момент появления превышавший площадь Ямайки, скоро исчезнет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на EconomistUA.
Ледяная гора оторвалась от ледового шельфа в 2000 году. Сначала она плавала вокруг Антарктиды, а в 2016 году направилась в южные воды Атлантики. Сейчас айсберг находится в опасной близости от экватора.
Читайте также: На полях Казахстана появились необычные зеленые круги
Как сообщает NASA, в районе экватора айсберги быстро тают. В центре одной из его частей уже виден большой разлом.
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