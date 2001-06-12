В США рассказали историю ведьмы, именем которой назван ручей в Мэриленде

Местные жители уверены, что несколько столетий назад здесь жила загадочная колдунья.



История о ведьме по имени Молл Дайер (Moll Dyer) одна из страшилок, что в штате Мэриленд рассказывают на Хэллоуин. Точно неизвестно, существовала ли 300 лет назад эта женщина в реальности, однако существует дорога, названная ее именем и ручей, а также место к югу от Леонардтауна, где когда-то якобы стоял ее дом. А еще ее колдовской камень, сообщает



Большой округлый камень, на котором есть то, что называют отпечатком ладони и коленей Молл Дайер, еще в 1972 году был положен на газон возле здания городского суда Леонардтауна. А на лесной дороге Moll Dyer Road будто бы часто видят ее призрак.







Согласно легендам около 300 лет назад Молл Дайер жила в лесной хижине между Леонардтауном и Рэдгейтом. Жила она очень бедно, а выживала в основном благодаря прошению милостыни. Женщина эта была неприглядной и вполне подходила под описание классической ведьмы.



Зима в 1697 году выдалась очень суровой и морозы все никак не отступали. Люди шептались, что это была самая длинная зима из всех. Холода наступили в середине ноября и не ушли даже в конце февраля, хотя в другие годы в эти дни уже начинал таять снег и становилось теплее. Вскоре поползли слухи, что все это дело рук колдовства, а самым удачным кандидатом на роль ведьмы оказалась Молл Дайер.



Казни ведьм в Мэриленде в то время были нечастым явлением. В июне 1654 года из Мэриленда в Англию прибыл корабль и его экипаж в красках рассказывал, что они повесили женщину по имени Мэри Ли за колдовство в соответствии с приговором Совета Мэриленда. А 9 октября 1685 года Ребекка Фаулер из округа Калверт была повешена за практику колдовства. И она была единственным человеком, казненным в самом Мэриленде за колдовство, согласно книге 1938 года "Преступления и наказания в раннем штате Мэриленд".



Однако в случае Молл Дайер все было против нее. Была собрана группа людей, которые нашли доказательства ее преступлений, в том числе соседи Молл Дайер обвинили ее в гибели урожая и смерти их домашнего скота. В конце холодного февраля 1697 года толпа горожан с факелами явилась в хижину Молл Дайер и подожгла ее. Женщине удалось сбежать и скрыться в лесу.







Несколько дней никто не слышал и не видел Молл Дайер и было решено, что она замерзла и умерла. Но потом мальчик, который ушел в лес искать убежавшего козленка, рассказал, что видел ведьму, которая встала коленями на большой камень и прижав к камню руку проклинала всех своих мучителей по именам.



Спустя еще несколько холодных ночей ее так и нашли насмерть замерзшей на этом камне, она никуда не ушла с него. Она сидела в молитвенной позе и по легенде, она наложила проклятие на всех, кто пытался ее убить и на все их земли.



Двести лет про проклятие Молл Дайер ничего не было слышно. А 12 сентября 1901 года газета "The Beacon" сообщила про молодого человека, который глухой темной ночью ехал по лесной дороге в Леонардтаун на лошади. Вдруг он заметил рядом еще одного всадника и хотел нагнать его, но в ужасе застыл, когда понял, что лошадь всадника была без головы.



Кроме того, у лошади не было и задней части. Всадник ехал лишь на центральной части животного, а все остальное словно растворилось в пространстве.



Но еще в 1857 года эта лесная дорога была названа именем Молл Дайер, а в 1854 году 60 акров земель возле Клей-Хилл-роуд к северу от Редгейта были названы Холмом Молл Дайер. Таким образом ведьма "забрала себе" эти земли, когда-то принадлежавшие тем, кто ее обидел.



В 1968 году Филип Лав, редактор газеты "The Evening Star" и его жена решили найти в лесу камень Молл Дайер и обнаружили округлый булыжник, на котором были подходящие отпечатки. Впрочем этот камень находили еще в 1911 году при расчистке оврага в местечке Кловер Лот, и согласно записям "отпечатки колен все еще были хорошо видны на нем".







В 1970 году некто охотился в лесу возле дороги Молл Дайер и рассказал, что видел странное туманное образование цилиндрической формы, излучающее свет. Оно двигалось против ветра на восток, пересекло ручей и двинулось на юг. А потом вернулось и снова повторило этот же путь. Очевидец не заверял, что это был несомненно призрак Молл Дайер, но уверял, что видел действительно нечто странное.



14 октября 1972 года солдаты местной Национальной гвардии притащили тяжелый камень из Кловер Лот к старой тюрьме графства, принадлежащей Историческому обществу и поместили на газон перед зданием суда, где он находится и сегодня.



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Местная легенда гласит, что камень тоже проклят и что люди, которые даже просто проходят рядом с ним, могут испытывать головокружение и даже потерю сознания. Но по словам местных жителей, дух ведьмы их "нисколько не беспокоит".



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter История о ведьме по имени Молл Дайер (Moll Dyer) одна из страшилок, что в штате Мэриленд рассказывают на Хэллоуин. Точно неизвестно, существовала ли 300 лет назад эта женщина в реальности, однако существует дорога, названная ее именем и ручей, а также место к югу от Леонардтауна, где когда-то якобы стоял ее дом. А еще ее колдовской камень, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости Большой округлый камень, на котором есть то, что называют отпечатком ладони и коленей Молл Дайер, еще в 1972 году был положен на газон возле здания городского суда Леонардтауна. А на лесной дороге Moll Dyer Road будто бы часто видят ее призрак.Согласно легендам около 300 лет назад Молл Дайер жила в лесной хижине между Леонардтауном и Рэдгейтом. Жила она очень бедно, а выживала в основном благодаря прошению милостыни. Женщина эта была неприглядной и вполне подходила под описание классической ведьмы.Зима в 1697 году выдалась очень суровой и морозы все никак не отступали. Люди шептались, что это была самая длинная зима из всех. Холода наступили в середине ноября и не ушли даже в конце февраля, хотя в другие годы в эти дни уже начинал таять снег и становилось теплее. Вскоре поползли слухи, что все это дело рук колдовства, а самым удачным кандидатом на роль ведьмы оказалась Молл Дайер.Казни ведьм в Мэриленде в то время были нечастым явлением. В июне 1654 года из Мэриленда в Англию прибыл корабль и его экипаж в красках рассказывал, что они повесили женщину по имени Мэри Ли за колдовство в соответствии с приговором Совета Мэриленда. А 9 октября 1685 года Ребекка Фаулер из округа Калверт была повешена за практику колдовства. И она была единственным человеком, казненным в самом Мэриленде за колдовство, согласно книге 1938 года "Преступления и наказания в раннем штате Мэриленд".Однако в случае Молл Дайер все было против нее. Была собрана группа людей, которые нашли доказательства ее преступлений, в том числе соседи Молл Дайер обвинили ее в гибели урожая и смерти их домашнего скота. В конце холодного февраля 1697 года толпа горожан с факелами явилась в хижину Молл Дайер и подожгла ее. Женщине удалось сбежать и скрыться в лесу.Несколько дней никто не слышал и не видел Молл Дайер и было решено, что она замерзла и умерла. Но потом мальчик, который ушел в лес искать убежавшего козленка, рассказал, что видел ведьму, которая встала коленями на большой камень и прижав к камню руку проклинала всех своих мучителей по именам.Спустя еще несколько холодных ночей ее так и нашли насмерть замерзшей на этом камне, она никуда не ушла с него. Она сидела в молитвенной позе и по легенде, она наложила проклятие на всех, кто пытался ее убить и на все их земли.Двести лет про проклятие Молл Дайер ничего не было слышно. А 12 сентября 1901 года газета "The Beacon" сообщила про молодого человека, который глухой темной ночью ехал по лесной дороге в Леонардтаун на лошади. Вдруг он заметил рядом еще одного всадника и хотел нагнать его, но в ужасе застыл, когда понял, что лошадь всадника была без головы.Кроме того, у лошади не было и задней части. Всадник ехал лишь на центральной части животного, а все остальное словно растворилось в пространстве.Но еще в 1857 года эта лесная дорога была названа именем Молл Дайер, а в 1854 году 60 акров земель возле Клей-Хилл-роуд к северу от Редгейта были названы Холмом Молл Дайер. Таким образом ведьма "забрала себе" эти земли, когда-то принадлежавшие тем, кто ее обидел.В 1968 году Филип Лав, редактор газеты "The Evening Star" и его жена решили найти в лесу камень Молл Дайер и обнаружили округлый булыжник, на котором были подходящие отпечатки. Впрочем этот камень находили еще в 1911 году при расчистке оврага в местечке Кловер Лот, и согласно записям "отпечатки колен все еще были хорошо видны на нем".В 1970 году некто охотился в лесу возле дороги Молл Дайер и рассказал, что видел странное туманное образование цилиндрической формы, излучающее свет. Оно двигалось против ветра на восток, пересекло ручей и двинулось на юг. А потом вернулось и снова повторило этот же путь. Очевидец не заверял, что это был несомненно призрак Молл Дайер, но уверял, что видел действительно нечто странное.14 октября 1972 года солдаты местной Национальной гвардии притащили тяжелый камень из Кловер Лот к старой тюрьме графства, принадлежащей Историческому обществу и поместили на газон перед зданием суда, где он находится и сегодня.Местная легенда гласит, что камень тоже проклят и что люди, которые даже просто проходят рядом с ним, могут испытывать головокружение и даже потерю сознания. Но по словам местных жителей, дух ведьмы их "нисколько не беспокоит".



