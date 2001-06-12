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SpaceX готовится расширить Космический центр имени Кеннеди

SpaceX готовится расширить Космический центр имени КеннедиДиспетчерская башня высотой 91 м позволит наблюдать за пусками ракет с двух стартовых площадок.

Компания SpaceX готовится расширить Космический центр имени Кеннеди во Флориде и построить там командный центр.

Сейчас SpaceX и NASA обсуждают план строительства, документы экспертиз уже доступны в публичных библиотеках штата, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Согласно планам, подробно описанным в проекте экологической экспертизы, SpaceX будет проводить значительное расширение своих объектов в космическом центре уже совсем скоро. Планируется, что компания Маска построит диспетчерский центр, ангар площадью 133 000 квадратных футов (12 тысяч квадратных метров) и "Ракетный сад", своеобразный музей для туристов.

Диспетчерская башня высотой 91 м позволит наблюдать за пусками ракет с двух стартовых площадок — 39A в Центре Кеннеди и 40 на Базе ВВС США на мысе Канаверал. Здание будет очень футуристичным и явно будет выделяться на фоне остальных построек центра.

В обзоре не указаны сроки или бюджет строительства комплекса или оценки числа созданных рабочих мест.

Расширение позволит SpaceX хранить и восстанавливать большое количество ракетоносителей Falcon и носовых конусов непосредственно в операционном центре.

"Частота запусков и план миссий из Флориды продолжат расти, поэтому нам нужно расширить наши возможности. Мы стремимся оптимизировать операции по запуску, высадке и переброске нашего семейства ракет Falcon", — пояснил представитель SpaceX Джеймс Глисон.

Руководство Космического центра заинтересовалось этим проектом, поскольку он соответствует планам превратить его в космодром, который обслуживал бы не только NASA, но и массу коммерческих пользователей, как это делают аэропорты.

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"Прошлогодний законопроект о NASA позволяет космическим компаниям расширять свою деятельность на объектах NASA. В результате новые объекты SpaceX будут построены в центре Кеннеди, что принесет больше рабочих мест и обеспечит еще один импульс местной экономике", - сказал американский сенатор-демократ Билл Нельсон.
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 Теги: SpaceX

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Сегодня, 15:51 » Автор: Богдан Процив
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