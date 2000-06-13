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NASA показало чарующий снимок Земли

NASA показало чарующий снимок ЗемлиТемнота ночи не может скрыть красок пустыни.

NASA показало снимок Персидского залива из космоса.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

"Даже темнота ночи не может скрыть красок пустыни, которая граничит с Персидским заливом", - сказано в сообщении астронавта Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США Рикки Арнольда.

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Напомним, что на Марсе обнаружили органические молекулы метана. Ученые NASA считают, что это эта находка может быть доказательством существования жизни на Красной планете, ведь на Земле часть этого газа производят микроорганизмы.
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Вчера, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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