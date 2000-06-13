Раздел: Невероятное
NASA показало чарующий снимок Земли
Темнота ночи не может скрыть красок пустыни.
NASA показало снимок Персидского залива из космоса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
"Даже темнота ночи не может скрыть красок пустыни, которая граничит с Персидским заливом", - сказано в сообщении астронавта Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США Рикки Арнольда.
Читайте также: NASA показало удивительный снимок ночной части Земли из космоса
Напомним, что на Марсе обнаружили органические молекулы метана. Ученые NASA считают, что это эта находка может быть доказательством существования жизни на Красной планете, ведь на Земле часть этого газа производят микроорганизмы.
NASA показало снимок Персидского залива из космоса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
"Даже темнота ночи не может скрыть красок пустыни, которая граничит с Персидским заливом", - сказано в сообщении астронавта Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США Рикки Арнольда.
Читайте также: NASA показало удивительный снимок ночной части Земли из космоса
Напомним, что на Марсе обнаружили органические молекулы метана. Ученые NASA считают, что это эта находка может быть доказательством существования жизни на Красной планете, ведь на Земле часть этого газа производят микроорганизмы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
825
0
Оставьте свой комментарий