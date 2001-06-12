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Раздел: Невероятное  
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На Канарских островах сняли Луну огромных размеров

На Канарских островах сняли Луну огромных размеров Необычный эффект достигается при помощи оптической иллюзии.

Поистине фантасмагорическую картину удалось запечатлеть на видео фотографу Дэниелу Лопесу. Поразительная запись демонстрируют невероятно колоссальную Луну, проплывающую позади вулкана Тейде на Канарских островах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Вечернее светило занимает почти все небо, и поверить в то, что Селена может выглядеть столь огромной с Земли, решительно невозможно. Именно поэтому многие пользователи Интернета решили, что речь идет об искусном видеомонтаже. Однако Лопес утверждает, что кадры являются полностью аутентичными, и охотно делится секретом своей уловки.

Профессиональный фотограф объясняет, что снимал эту сцену издали, используя камеру с мощнейшим увеличением. Благодаря тому, что Луна оказалась в этот момент напротив вулкана, и создалась столь причудливая оптическая иллюзия, будто естественный спутник приблизился к нашей планете на катастрофически опасное расстояние. Тем не менее, для людей на вершине горы, наблюдавших за закатом, Луна выглядела совершенно нормальной.

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Специалисты НАСА, увидев такое великолепие, признали данный ролик материалом дня.

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 Теги: Луна, видео

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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