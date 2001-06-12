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Раздел: Невероятное  
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Марсоход пережил сильнейшую марсианскую пылевую бурю

Его научная работа была приостановлена 8 июня.

NASA сообщает, что сильнейшая песчаная буря на Марсе повлияла на работу американского марсохода Opportunity.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВЕСТИ.RU.

Как уточняется, по состоянию на 10 июня сильнейшая буря, когда-либо наблюдаемая на Красной планете, покрывала площадь в 15,8 миллиона квадратных миль (41 миллион квадратных километров, что приблизительно равно площади Северной Америки и России, вместе взятых).

Буря настолько закрыла солнечный свет, что для ровера Opportunity, находящегося сейчас в Долине устойчивости, превратила день в ночь. 13 июня NASA планирует проведение брифинга, на котором будет рассказано о состоянии марсохода и буре, бушующей на планете.

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По данным NASA, его научная работа была приостановлена 8 июня текущего года, а последние данные с него были получены 10 июня.

В настоящее время температура ровера составляет около минус 29 градусов Цельсия. Специалисты NASA подчеркивают, что поддержание температурного режима — жизненно важный фактор работы аппарата. Изначально срок службы Opportunity был рассчитан на 90 дней, но продолжается уже почти 15 лет.
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 Теги: Марсоход, марс

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Сегодня, 19:34 » Автор: Едгар Букмирза
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